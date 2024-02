The Glenlivet Distillery darf in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag feiern!

Zu diesem Jubiläum erscheint die Limited Edition des Glenlivet 12 yo, die ab sofort im ausgewählten Whisky Fachhandel und online verfügbar.

Alle weiteren Details und Informationen finden Sie in der Pressemitteilung, die wir von Pernod Ricard Deutschland erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

The Glenlivet feiert Jubiläum mit Limited Edition!

Anlässlich seines 200-jährigen Jubiläums lanciert The Glenlivet, der feine Single Malt Scotch Whisky aus dem Hause Pernod Ricard, eine limitierte Edition des 12-jährigen Whiskys. Die Edition zelebriert sowohl das traditionelle Erbe als auch den bahnbrechenden Blick in die Zukunft! Als Highlight verlost The Glenlivet gemeinsam mit einigen Händlern unvergessliche Reisen in die schottische Speyside, der Heimat von The Glenlivet, inklusive eines Besuchs der renommierten Destillerie. Darüber hinaus präsentiert sich die Marke auf der Whisky-Messe „The Village“ in Nürnberg mit einem ganz besonderen Stand. Dort wartet auf die Besucher:innen eine The Glenlivet Erlebniswelt und die Chance, sich eine personalisierte Flasche erstellen zu lassen.

200 Jahre Genuss, Tradition und Handwerkskunst

Die Vision von The Glenlivet: Die moderne und lebendige Vielfalt von Scotch Whisky zeigen. Der ursprüngliche Speyside Single Malt setzt immer wieder neue Maßstäbe und lässt sich dabei nicht von traditionellen Konventionen aufhalten, sondern überschreitet die Grenzen des Single Malts. In diesem Jahr feiert The Glenlivet sein 200-jähriges Bestehen mit originellen Innovationen, Aktionen und einer besonderen Limited Edition. Ab sofort erwartet die Konsument:innen die Limited Edition The Glenlivet 200 Year Anniversary 12-Year-Old.

Die neue Limited Edition ist 12 Jahre ausschließlich in First Fill American Oak Fässern gereift. Die Aromen von reifer Birne, Kokos und cremiger Vanille treffen auf Mandarine, Ananas und köstliche Karamellcreme. Das Artwork der Verpackung stammt vom Studio Berdi aus Kolumbien. Es spiegelt die bahnbrechende Geschichte von The Glenlivet wider, von den Anfängen durch Gründer George Smith bis hin zum heutigen Status des Whiskys als einer der bedeutendsten Single Malts und läutet die nächsten 200 Jahre der Innovation und Exzellenz ein. Das Design ist das Ergebnis einer Crowdsourcing-Kampagne, die von The Glenlivet weltweit ins Leben gerufen wurde. Künstler:innen konnten dabei ihre Vorstellungen von der Vision der Marke umsetzen.

Jayne Murphy, Marketing Director Chivas Brothers:

„2024 ist ein großartiges Jahr für The Glenlivet – wir freuen uns auf die nächsten 200 Jahre! Mit der Gründung 1824 haben wir uns verpflichtet, Konventionelles in Frage zu stellen. Wir wollen die Zukunft des Single Malt Whiskys gestalten, indem wir neue Maßstäbe für hervorragende Qualität setzen.“

Die Limited Edition ist ab sofort im ausgewählten Whisky Fachhandel und online verfügbar.

Mehr Informationen auf www.TheGlenlivet.com oder auf Instagram @TheGlenlivet.