TTB-Neuheit: The Glenlivet 55 Years of Age

Eine weitere Abfüllung der Speyside-Destillerie Glenlivet mit der Angabe eines sehr hohen Alters ist in der us-amerikanischen TTB-Datenbank zu finden. Nachdem in der vergangenen Woche die Etiketten eines The Glenlivet 40 Years of Age dort auftauchten, kündigt sich jetzt mit The Glenlivet 55 Years of Age eine der ältesten Destillerie-Abfüllungen der Brennerei an – wenn nicht sogar die Älteste. In die Flaschen kommt der Single Malt mit 42,2 % Vol., die schlichten Etiketten lassen eine aufwändige Gestaltung der Flaschen vermuten. So sehen die Label aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.