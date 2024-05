Neu: Isle of Raasay x Selfridges Exclusive 2024 Edition

Von der Isle of Raasay Distillery erscheint eine weitere Abfüllung, die in einer Zusammenarbeit mit der Kaufhauskette Selfridges entstand – die zweite, die erste erschien im vergangenen Jahr. Isle of Raasay x Selfridges Exclusive 2024 Edition ist ein leicht getorfter Single Malt, der in einem ex-Pedro Ximenez Sherry quarter cask reifte und in Fassstärke mit 58,3 % Vol. abgefüllt ist.

Die auf nur 160 Flaschen limitierte Isle of Raasay x Selfridges Exclusive 2024 Edition ist jetzt exklusiv im Selfridges London Store und bei Selfridges.com erhältlich (UVP: £100, etwa 116 €).