The Glenlivet Distillery zum 200-jährigen Jubiläum mit einer neuen limitierten Edition

The Glenlivet Distillery darf in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag feiern und kündigt für das ganze Jahr 2024 eine Reihe „exciting events, experiences and innovations“ an. Den Anfang macht die neue limitierte Abfüllung The Glenlivet 200 Year Anniversary 12 Year Old. Der Single Malt reifte in first-fill American oak barrels und kam mit 43 % Vol. in die Flaschen. In der Nase soll er Noten von frischen Mandarinen, Ananasscheiben und Crème Caramel bieten. Am Gaumen folgen dann Noten von reifen, saftigen Birnen, Kokosraspeln und cremiger Vanille.

Die Gestaltung der Umverpackung stammt vom Studio Berdi aus Kolumbien. Im Rahmen einer Crowdsourcing-Kampagne, in der Künstler aus aller Wellt eingeladen waren, wurde ihr Entwurf ausgewählt. In einem Video auf Youtube stellt The Glenlivet diesen näher vor:

The Glenlivet 200 Year Anniversary 12 Year Old ist ab sofort bei The Whisky Exchange zu einem Preis von £50.75 / 50,43 € erhältlich.