„Wir haben Bourbon“: Lexington lädt Außerirdische ein

Um den Tourismus ihrer Stadt Lexington im Bundesstaat Kentucky anzukurbeln, schickten Wissenschaftler zusammen mit einem Werbeteam des Tourismus-Büros VisitLex eine codierte Infrarot-Laserbotschaft ins All. In dieser wird, so die New York Post, durch ein einfaches Pixelbild Informationen über die Erde im Allgemeinen und Lexington im Speziellen dargestellt. Neben Primzahlen, den periodischen Elemente, die die Bausteine des Leben in unserer Ecke des Universums bilden, sind dies noch Darstellungen von Menschen und Pferden. Lexington wird durch die molekularen Strukturen der Elemente von Bourbon dargestellt, sowie durch die von Dopamin: „Weil Lexington Spaß macht“, wie VisitLex bemerkt. In einem Video, welches auf Youtube zu finden ist, wird diese Kampagne näher dargestellt:

Ziel dieser ersten interstellaren Tourismus-Kampagne ist das TRAPPIST-1-System. Es ist etwa 235 Billionen Meilen von Lexington und der Erde entfernt, die Nachricht wird deshalb in mehr als 38 Jahren erst ihre möglichen Adressaten erreichen. Wann dies genau sein könnte, kann auf der Website von Visit Lexington genau verfolgt werden. Hier finden auch Erdenbewohner, die eine deutlich kürzere Anreise haben, eine Liste der Vorzüge von Kentucky und Lexington.