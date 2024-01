Am 23. Februar 2024 öffnet die Finest Spirits München wieder ihre Tore. In diesem Jahr erhält die Messe eine neue Heimat, diese ist die Event-Location Zenith im Münchner Norden. Was Sie in diesem Jahr bei der Finest Spirits erwarten können, erfahren Sie in der Presseaussendung zur Veranstaltung, die wir heute erhalten haben:

Finest Spirits 2024 – Next Level!

Die Finest Spirits München steht in den Startlöchern

Vom 23. bis 25. Februar 2024 dreht sich im Zenith alles um edle Tropfen

Neustadt/Weinstraße, 15.01.2024 – Am 23. Februar 2024 ist es so weit, dann öffnet die beliebte Spirituosenmesse Finest Spirits München für drei Tage ihre Tore. Neue Heimat ist die bekannte Event-Location Zenith im Münchner Norden. Besucherinnen und Besucher haben hier bis zum 25. Februar 2024 die Chance, erlesene Spirituosen zu entdecken und zu verkosten. Seit 2005 zeigt die Finest Spirits jährlich die komplette Range an Premiumspirituosen. Die Aussteller – darunter Newcomer und bekannte Hersteller – begeistern mit über 500 Destillaten rund um feine deutsche und internationale Whiskys, trendige Gin-Kompositionen, hochwertige Rums, würzige Tequilas und variantenreiche Obstbrände. Ebenso im Fokus stehen Bio- und Craft-Spirituosen. Mit dem neuen Ausstellungskonzept hebt die breitaufgestellte Finest Spirits München die Messlatte für Spirituosen-Events auf ein neues Level und etabliert sich damit als Marke und Plattform für alle Fans edler Tropfen.

Mehr Vielfalt, mehr Erlebnis, mehr Genuss

Mehr Vielfalt, neue Aussteller und neue Formate werden auch in diesem Jahr Spirituosenliebhaberinnen und -liebhaber sowie Fachbesuchende aus Handel und Gastronomie gleichermaßen begeistern. Die 18. Ausgabe der Finest Spirits bildet einmal mehr die komplette Vielfalt der Welt der Destillate ab. Neben den großen Premium-Partnern Beam Suntory, dem Bremer Spirituosen Contor sowie den traditionsreichen Wein- und Spirituosenimporteuren Eggers und Franke laden weitere namhafte Aussteller sowie Kleinbrennereien und mit „Young Spirits“ junge Start-ups zum Austausch und Tastings an ihre Stände ein. Timo Lambrecht, Brand Development Manager der Rising Brands GmbH und mit der Marke Demon’s Share Premium Partner, freut sich auf die Finest Spirits: „Besonders gefällt uns am neuen Konzept die Möglichkeit, ein neues Publikum und auch Einsteiger zu erreichen. Gerade Letztere möchten wir dabei vorsichtig an die Hand nehmen, damit die Hemmschwelle nicht so groß ist, sich an hochwertige Spirituosen zu trauen. Wir verstehen uns nicht als exklusiven Expertenclub.“

Für Aufmerksamkeit wird der international bekannte Lichtkünstler Stefan Hollenberg sorgen, der die Event-Location mit seinen Projektionen zu einem leuchtenden Gesamtkunstwerk verwandelt. Darüber hinaus wird das abwechslungsreiche Eventprogramm von ca. zwanzig Masterclasses abgerundet, die sich an alle Liebhaberinnen und Liebhaber edler Tropfen wenden – egal ob Einsteigerinnen und Einsteiger oder Expertinnen und Experten.

Die Bar- und Gastroszene im Fokus

Das Magazin für Barkultur „Mixology“ sowie das Fachmagazin für die modern-urbane Gastroszene „Fizzz“ begleiten mit spannenden Aktionen und Masterclasses für Professionals die Messe und sorgen so für zusätzliche Abwechslung.

Die Finest Spirits München auf einen Blick:

Event-Location:

Kulturhalle Zenith I Lilienthalallee 29 I 80939 München

Ab U-Bahn-Station Freimann steht im 10-Minuten-Rhythmus ein kostenloser Shuttle-Service zum Veranstaltungsort zur Verfügung.

Event-Zeitraum:

23. bis 25. Februar 2024

Öffnungszeiten:

Freitag, 23. Februar 2024: 16.00 Uhr – 22.00 Uhr

Samstag, 24. Februar 2024: 14.00 Uhr – 21.00 Uhr

Sonntag, 25. Februar 2024: 13.00 Uhr – 18.00 Uhr

Tickets:

Im Ticketpreis von 22 Euro ist das Original Finest Spirits Verkostungsglas sowie Wasser in der Veranstaltungshalle inkludiert.

Tickets sind ab sofort unter https://finest-spirits.de/ buchbar.

Über die Finest Spirits München:

Finest Spirits München ist die Messe für Premiumspirituosen mit internationalem Festivalcharakter. Das Event hat sich seit der Gründung 2005 zu einer der bedeutendsten Veranstaltungen für Edelspirituosen in Europa entwickelt. Ursprünglich für Endverbraucher angelegt, nutzen zunehmend Gastronomen, Bartender und Händler diese Plattform des feinen Genusses. Der BSI – Bundesverband der Deutschen Spirituosenindustrie und -importeure unterstützt mit seiner Schirmherrschaft die Finest Spirits München. Veranstalter der Messe ist der Meininger Verlag.