Nicht nur an einem neuem Veranstaltungsort, sondern auch mit einem neuen Konzept präsentierte sich die Finest Spirits 2024 vom 23. bis zum 25. Februar. Über diese drei Tage hinweg strömten rund 4.500 Spirituosenliebhaberinnen und -liebhaber in das Zenith in München, der Samstag war die Messe sogar restlos ausgebucht. Der Termin für die Nachfolgeveranstaltung im kommenden Jahr steht bereits fest: Die nächste Ausgabe der Finest Spirits findet vom 21. bis 23. Februar 2025 in München statt.

Mehr zum diesjährigen Event können Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung, die wir erhalten haben:

Finest Spirits 2024 – Next Level!

Finest Spirits München: Erfolgreiche Premiere mit neuem Konzept und Location

Neustadt/Weinstraße, 05.03.2024 – Die Finest Spirits hat das Next Level erreicht! Die Spirituosen-Messe startete in der Kult-Location Zenith erfolgreich durch. Mit einem breiten Angebot an Premiumspirituosen und einem innovativen Ausstellungskonzept begeisterte der Event vom 23. bis zum 25. Februar 2024 gleichermaßen Veranstalter, Ausstellende und Besuchende.

Der Besucherandrang gleich am ersten Eröffnungstag und auch die beiden weiteren Messetage übertrafen die Erwartungen. Am Samstag war die Messe sogar restlos ausgebucht. Zudem berichteten Aussteller von ausverkauften Ständen. Über drei Tage hinweg strömten rund 4.500 Spirituosenliebhaberinnen und -liebhaber in das Zenith, um das breite Angebot an Spirituosen zu entdecken. Von deutschen und internationalen Whiskys über

trendige Gin-Kompositionen bis hin zu hochwertigen Rums, Tequilas und Obstbränden bot die Finest Spirits eine umfassende Auswahl für jeden Geschmack. Besonders im Fokus standen zudem Bio- und Craft-Spirituosen, die das wachsende Interesse an nachhaltigen und handwerklich hergestellten Produkten widerspiegeln.

Insgesamt konnte ein junges, genussfreudiges und höchst interessiertes Publikum mit großer Kaufbereitschaft verzeichnet werden. Der Fachbesucheranteil lag bei 15 Prozent, darunter waren hippe Bartender aus angesagten Bars, Szenengastronomen Münchens, Getränkehändler sowie Einkäufer aus dem F&B-Bereich, die die Finest Spirits als wichtigen Branchentreffpunkt zum Netzwerken und zur Inspiration nutzten. Auch die Aussteller zeigten

sich begeistert von der diesjährigen Spirituosenmesse. Nicht nur die neue Location sorgte für Zufriedenheit, sondern auch die Quantität und Qualität der Besucherinnen und Besucher. „Die besuchertechnisch stärkste Finest Spirits, die ich persönlich erlebt habe. Der heutige Samstag sprengt besuchertechnisch alles, dazu sehr schöne und intensive Gespräche mit den Gästen“, so Jörg Kalinke von Schlumberger eine der führenden Vertriebsgesellschaften für Spirituosen in Deutschland.

Besuchende lobten neben dem Zenith als neuen Veranstaltungsort auch die besonders ansprechende Gestaltung und die geschmackvolle Beleuchtung der Messestände. Dunkle Messewände mit Holzcharakter und gedämpftem Licht erzeugten in der gesamten Halle eine warme Atmosphäre und vermittelten authentisches Bar-Feeling.

Sehr gut gebucht waren die mehr als 20 exklusiven Masterclasses, die während der drei Veranstaltungstage unter kompetenter Anleitung von Spirituosenexperten Jürgen Deibel stattfanden und in neue sensorische Welten entführten. Erstmalig wurden auch Sensorik-Seminare angeboten, die sowohl Einsteigerinnen und Einsteigern als auch Kennerinnen und Kennern spannende Einblicke in die Welt der Spirituosen boten.

Das neue Ausstellungskonzept setzt Maßstäbe für Spirituosen-Events und etabliert die Finest Spirits München als führende Veranstaltung und Plattform für Liebhaberinnen und Liebhaber edler Tropfen sowie Fachbesucher. „Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz auf unsere neue Location und das modernisierte Konzept der Messe.

Vor allem der Umzug ins Zenith hat sich ausgezahlt. Das ‚industrial design‘ kam bei Besuchern und Ausstellern gleichermaßen gut an. Mit dem neuen Veranstaltungsort werden wir auf jeden Fall weiter wachsen“, freut sich Andrea Meininger-Apfel, Veranstalterin der Finest Spirits und Geschäftsführerin des Meininger Verlags. „Es ist großartig zu sehen, wie sich die Finest Spirits zu einem ultimativen Treffpunkt für die gesamte Spirituosenbranche entwickelt. Damit haben wir definitiv das ‚Next Level‘ erreicht!“

Die nächste Ausgabe der Finest Spirits findet vom 21. bis 23. Februar 2025 in München statt.



