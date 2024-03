Neu bei Kirsch Import: Nikka Whisky und Signatory Small Batch aus Bolgheri-Rotweinfässern

Wie wir heute Vormittag bereits berichteten, übernimmt Kirsch Import ab sofort den Vertrieb von Nikka Whisky. In seiner heutigen Vorstellung der Neuheiten stellt der Importeur und Distributor das Whiskiy-Portfolio der japanischen Whisky-Marke im Detail vor. Auch neu in dieser Woche: Signatory Vintage Small Batch Edition #6, ein Morlach aus Bolgheri-Rotweinfässern.

Hier alle Details:

Konnichiwa, Nikka!

Japans Whisky-Pioniere – jetzt neu bei Kirsch Import

Ab heute geht eine der einflussreichsten Größen der japanischen Whisky-Branche ihre ersten Schritte unter dem Dach von Kirsch Import.



Nikkas Reise begann mit Masataka Taketsuru, der 1918 als junger Student nach Schottland kam, um die Geheimnisse der Whiskyherstellung zu ergründen – und zurück in der Heimat mit Nikka den Grundstein für japanischen Whisky auf schottischem Niveau legte. Zu seinem Vermächtnis gehören die im nasskalten Norden Japans gelegenen Whisky-Brennereien Yoichi und Miyagikyo, die aus der Kombination von verschieden geformten Pot Stills, zwei Coffey Stills sowie Malt- und Grain-Destillaten eine imposante Whisky-Vielfalt entfalten.



Aus hohen Stills mit viel Kupferkontakt extrahiert Miyagikyo leichte, blumige und fruchtige Whiskys wie den Nikka Miyagikyo Single Malt. Für ihren schweren, getorften Stil setzt Yoichi dagegen auf kleine Pot Stills, die direkt mit Kohle befeuert werden. Das Resultat: kräftige Whiskys wie der Nikka Yoichi Single Malt oder der Nikka Yoichi 10 y.o.

Single Malts beider Brennereien vereint genießt man im Nikka Taketsuru Pure Malt, einem zwischen großer Weichheit und tiefer Komplexität ausgeglichenen Blended Whisky. Nikka The Grain setzt im Kontrast dazu auf Grain Whiskys. Die 2023er Abfüllung der Discovery Series vermählt teils aus den 1980er Jahren stammende Coffey-Destillate aus Mais und Gerstenmalz sowie Pot-Still-Whiskys aus gemälzter wie ungemälzter Gerste, Mais und Roggen.



Einer, der Destillate beider Whisky-Brennereien und all ihrer Brennapparate vereint, ist Nikka From The Barrel. Die Ikone wird aus über 100 verschiedene Komponenten vermählt und mit 51,4% vol. abgefüllt.



Cremig, fruchtig, zugänglich: Mit Nikka Days wurde ein Blended Whisky für jeden Tag geschaffen. Anspruchsvoller ist Nikka Tailored, ein ausgesprochen runder Premium-Blend mit hohem Malt-Anteil. Der Super Rare Old Nikka erfreut sich schon seit Einführung im Jahr 1962 ungebrochen großer Beliebtheit. Masataka Taketsuru erschuf den Blended Whisky zu Ehren seiner verstorbenen Frau.

Wer Lust auf unkonventionelle Whiskys hat, liegt mit der Nikka Coffey Series aus den Coffey Stills des Unternehmens richtig. Der vollmundige Nikka Coffey Malt Whisky basiert auf 100% Gerstenmalz, der frische, exotisch-fruchtige Nikka Coffey Grain Whisky zusätzlich auf Mais.



Nikka Miyagikyo Single Malt

Single Malt Japanese Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: Sherry Casks, New American Oak Casks

45% vol.

0,7 Liter

Nikka Yoichi Single Malt – Peated

Single Malt Japanese Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: Sherry Casks, New American Oak Casks

45% vol.

0,7 Liter

Nikka Yoichi 10 y.o.

Single Malt Japanese Whisky

10 Jahre

Herkunft: Japan

Fasstyp: Bourbon Casks, Sherry Casks, New American Oak Casks

45% vol.

0,7 Liter

Nikka Taketsuru Pure Malt

Blended Malt Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: Sherry Casks, Remade American Oak Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nikka The Grain

Blended Grain Whisky

Nikka Discovery

Herkunft: Japan

Fasstyp: Oak Casks

4.800 Flaschen (insgesamt)

48% vol.

0,7 Liter

Nikka From The Barrel

Blended Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: Bourbon Casks

51,4% vol.

0,5 Liter

Nikka Days

Blended Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: American Oak Casks

40% vol.

0,7 Liter

The Nikka Tailored

Blended Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: Remade American Oak Casks, Sherry Casks

43% vol.

0,7 Liter

Super Rare Old Nikka

Blended Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: New American Oak Casks, American Oak Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nikka Coffey Malt Whisky

Single Grain Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: American Oak Casks

45% vol.

0,7 Liter

Nikka Coffey Grain Whisky

Single Grain Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: American Oak Casks

45% vol.

0,7 Liter

Speyside trifft Toskana: Signatory Small Batch aus Bolgheri-Rotweinfässern

Seit über 35 Jahren macht Signatory Vintage Genießern schottische Drams zugänglich, die ihnen für gewöhnlich verborgen bleiben – gutes Preis-Leistungs-Verhältnis inklusive. Weil sie unter Blendern sehr beliebt sind, waren auch Whiskys von Mortlach lange Zeit ausschließlich unabhängig abgefüllt erhältlich. Dabei demonstrieren die Speysider in Single-Malt-Form ihr ganzes Können: 2,81-fach in sechs jeweils unterschiedlich großen und geformten Pot Stills destilliert, sind Mortlach Whiskys äußerst vielschichtig.



Der Mortlach 2014/2024 fügt sich in die Reihe seiner vielfältigen Vorfahren ein. Zur Komplexität der Signatory Small Batch Edition #6 trugen nicht zuletzt Bolgheri Red Wine Casks bei. Eine kilometerlange Zypressenallee führt in den toskanischen Küstenort Bolgheri. Im „italienischen Bordeaux“ entstehen moderne Spitzenweine. Rotwein der herkunftsgeschützten Region lagerte einst in den Fässern, in denen der Mortlach eine ganze Dekade verbringen durfte. Der Effekt: tiefe, vollmundige Noten von dunklen Früchten und würziger Eiche.

Mortlach 2014/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #6

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bolgheri Red Wine Casks

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert