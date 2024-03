13-jähriger Single Grain Whiskey aus der Clonakilty Distillery jetzt in Deutschland

Ein irischer Single Grain, am Atlantik gelagert, in ex-Bourbonfässern gereift und in Rumfässern aus Martinique gefinisht – das sind die Kenndateen des neuen Clonakilty 13 Jahre Single Grain Rhum Cask Finish, der ab sofort über irish-whiskeys.de in Deutschland erhältlich ist. Mit ihm erweitert die Clonakilty Distillery aus West Cork ihr Angebot am deutschen Markt. Er ist unter anderem im Webshop des Importeurs erhältlich.

Hier die Infos dazu:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Clonakilty Distillery: 13-jähriger Single Grain Whiskey kommt nach Deutschland

Nach dem jüngsten Relaunch ihrer Cask Finish Series und der Überarbeitung und Ergänzung der Galley Head Series, bringt die Clonakilty Distillery direkt einen weiteren Whisky nach Deutschland. Dabei handelt es sich um einen 13-jährigen Single Grain Whiskey mit Rhum Cask Finish.

Clonakilty 13 Jahre Single Grain Rhum Cask Finish

Für ihren neuesten Whiskey beschaffte sich die Clonakilty Distillery einen Single Grain Whiskey aus Ex-Bourbonfässern. Diesen lagerte sie in ihre Atlantic Warehouse auf den Klippen des Galley Head, ein kurzes Stück außerhalb von Clonakilty. Anschließend füllte sie den Whiskey zum Finish in Ex-Rhum Casks aus dem karibischen Martinique. Mit 46 Prozent abgefüllt, versprüht der Clonakilty 13 Jahre Single Grain sein karibisches Flair.

“Karamell, erhitztes Toffee und flambierte Banane,”

beschreibt Importeurin Mareike Spitzer von Irish-Whiskeys.de den neuen Whiskey der Brennerei aus West Cork.

“Dazu kommen nach hinten hinaus mehr tropische Früchte durch”,

so die Expertin weiter.

Clonakilty 13 Jahre Single Grain Rhum Cask Finish

Vol.%: 46 %

Füllmenge: 0,7 Liter

Ursprungsland: Irland

Farbstoff: Nein

Hersteller: Clonakilty Distillery, Dunowen Farm, Ardfield, Clonakilty, Co. Cork P85 K720

Aroma: Karamel, tropische Fruchtnoten, Creme Brulée

Geschmack: Karamelsüße, Toffee, flambierte Banane, tropische Früchte

Nachklang: langanhaltend mit Fruchtnoten und Süße

Erhältlich um € 74,90 im Webshop