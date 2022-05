Glenlivet’s Master Distiller Alan Winchester geht in den Ruhestand

Nach 48 Berufsjahren wechselt Alan Winchester, Master Distiller bei The Glenlivet, in den Ruhestand. Alan Winchester begann seine Tätigkeit in der Scotch Whisky Industrie 1975 als distillery guide bei Glenfarclas. In den folgenden Jahren bekleidete er Positionen bei Strathisla, Glen Keith, Aberlour und vielen weiteren Brennereien. Zum Distilling Manager bei Chivas Brothers wurde er 2002 befördert, sieben Jahre später übernahm er die Position des Master Distiller bei The Glenlivet. Ab 2018 war er in einer Botschafterrolle für die Single-Malt-Marke tätig, die jetzt auch endet. Asl Anerkennung und Würdigung seines Lebenswerkes in der Scotch Whisky Industrie erhielt Alan Winchester beim diesjährigen The Spirit of Speyside Whisky Festival den Spirit of Speyside for Lifetime Achievement Award.

Alan Winchester: Winner of Spirit of Speyside for Lifetime Achievement Award

Die Bürde seiner Nachfolge verteilt The Glenlivet auf mehreren Schultern. Neu distillery manager bei The Glenlivet wird Lisa Glen. Gemeinsam mit lead distiller Kevin Reid und Chivas Brothers cask expert Kevin Balmforth bildet sie das neue makers team.