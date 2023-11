Historisches Whisky- und Destillations-Wissen, neu aufgelegt

Die Brennerei-Landschaft in Irland und Schottland, sowie das historische Wissen über die Herstellung der Spirituose, dessen nimmt sich James Eadie Ltd an. Nachdem im vergangenen Jahr „The Distilleries of Great Britain & Ireland, 1922-1929“ erschien (es gilt als früheste fotografische Übersicht über die schottische und irische Whiskyindustrie), folgt jetzt die Wiederveröffentlichung von „The Distillation of Whisky, 1927-1931“. In Zusammenarbeit mit dem Digitalisierungsteam der British Library enthält diese Ausgabe alle der über 130 Bilder aus den Originalveröffentlichung, reproduziert in ultrahoher Auflösung. Dave Broom, Whisky-Experte und -Autor, und Alan Winchester, ehemaliger Master Distiller bei The Glenlivet, , schrieben die Einleitungen zu diesem Buch. Erhältlich ist der auf 1.000 limitierte band für £75 exklusiv bei Royal Mile Whiskies.

Zusätzlich arbeitet James Eadie Ltd mit sechs schottischen Whiskybrennereien zusammen, die von dem Buch inspirierte Spirituosen herstellen. Diese Whiskys – von Ardnamurchan, Dornoch, Holyrood, InchDairnie, Lochlea und „Eine unbenannte Farmbrennerei im Herzen des Königreichs Fife“ – werden zwischen Herbst 2023 und Frühjahr 2024 destilliert und im Laufe des nächsten Jahrzehnts auf den Markt kommen.

Mehr zu diesem Projekt finden Sie auf der Website www.jameseadie.co.uk/books/distillation-of-whisky.html