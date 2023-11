Bruichladdich mit neuem exklusivem bottling for Laddie Crew Germany

In dieser Woche startet Adam Hannett, Head Distiller of Bruichladdich Distillery, seine Roadshow durch in Deutschland, beginnend mit einem Deconstruction-Tasting, live in Oberhausen und als Stream bei den Laddie Crew-Mitgliedern (wir berichteten). Zusätzlich erscheint auch das vierte Laddie Crew Cask des Jahres. Alles Wissenswerte über das ausgewählte Cask #0916, wo Sie diese Abfüllung erwerben können, und was überhaupt die Laddie Crew Germany ist: Das alles finden Sie nachstehend:

Exklusives bottling for Laddie Crew Germany

Pünktlich zur kalten Jahreszeit und der Roadshow mit Adam Hannett in Deutschland (22.-26.November 2023), erscheint das vierte Laddie Crew Cask des Jahres!

Das ausgewählte Fass #0916 wurde in 2013 destilliert (10YO) und reifte in einem 2nd Fill Pessac-Léognan Bordeaux Weinfass. Die AOC Pessac-Léognan entstand erst im Jahr 1987 durch die Ausgliederung aus dem Gebiet Graves. Geographisch gesehen liegt das Gebiet südlich der Stadt Bordeaux.

Die exklusive, sowie auf 288 Flaschen limitierte, Abfüllung ist in den Laddie Crew Stores zu einem UVP von 130€ / 0,7l erhältlich.

Bitte beachten Sie die Auflistung der aktuell dazugehörigen Fachhändler.

Die Händler im Überblick:

Whiskyhort | Oberhausen Gradl’s Whiskyfässla | Nürnberg Schlüter’s Genießertreff | Wülfrath Flickenschild Whisky & Cigars | Itzehoe Tara Spirits | München Whisky for Life | Frankfurt Whisky Riegger | Villingen-Schwenningen Whisky & Genuss | Dresden

Was ist die Laddie Crew?

Anfang 2017 wurde die Laddie Crew gegründet. Eine direkte Kooperation mit aktuell acht ausgezeichneten Bruichladdich Fachhändlern in Deutschland. Diese haben nicht nur Zugriff auf alle Qualitäten der Progressive Hebridean Distillers, sie sind auch die Händler, die in Ihre Geschäften die exklusiven Laddie Crew Bottlings verkaufen.

Background: Der Einzelhandel in Städten, vor allem in Mittel- und Kleinstädten, erfährt einen rasanten Wandel durch den E-Commerce. Zwar lassen sich die Kunden gerne im Fachhandel ihres Vertrauens beraten, ein Preisvergleich (Fachhandel vs. Internet) noch vor Ort ist aber nicht selten und wird seitens der Kunden ganz offen diskutiert.

Da wir bei Bruichladdich seit jeher alles ein wenig anders machen, möchten wir den Fachhandel und seine Sortiments-Kompetenz in Zeiten des E-Commerce-Wandels unterstützen – welcome to THE LADDIE CREW! Eine Hommage an den Fachhandel.

Wie Ewald J. Stromer (BA Bruichladdich GSA) zu sagen pflegt:

„Bruichladdich gestern und heute. Wann war es besser? Völlig egal – Hauptsache es macht Spaß!“