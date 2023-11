Adam Hannett kommt nach Deutschland!

Der Head Distiller der Bruichladdich Distillery wird in einem Dekonstruktions-Tasting den Classic Laddie im Details vorstellen, und vermutlich weitere spannende Abfüllungen mitbringen.

Live teilnehmen können Sie an diesem Event in der Bernardus-Kapelle in Oberhausen – oder Sie verfolgen den Live-Strem bei einem der Laddie Crew-Mitglieder.

Hier die Details zum Tasting, die wir vom Team von Whiskyhort Oberhauen erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ein Abend mit Adam Hannett – Head Distiller of Bruichladdich

Die Mitglieder der Laddie Crew Germany haben ein ganz besonderes Schmankerl für die treuen Fans der Marke Bruichladdich: Adam Hannett, Head Distiller von Bruichladdich, besucht die Laddie Crew in Deutschland! In einem exklusiven Deconstruction-Tasting wird er darstellen, was den Classic Laddie, den grundlegenden Whisky der Destillerie, ausmacht. Natürlich lässt sich das Geheimnis über den auf jeder Flasche aufgedruckten Code auch online entschlüsseln. Aber an diesem besonderen Abend haben Fans die Möglichkeit, dieses Geheimnis zu erschmecken, denn die einzelnen Whiskys aus dem Vatting werden gemeinsam verkostet! Darüber hinaus wird Adam Hannett, so wie wir ihn kennen, sicherlich auch noch andere spannende Tropfen in seinem Gepäck haben.

Lass dir diese außergewöhnliche Gelegenheit nicht entgehen! Sei dabei und genieße diesen unvergesslichen Abend mit Adam Hannett live in Oberhausen! Wir verkosten dabei:

• zur Begrüßung einen Classic Laddie Drink: Horses Neck

• fünf Komponenten des Classic Laddie

• Classic Laddie

• als Preview einen Bruichladdich 18yo (kommt im Januar)

Mittwoch, 22. November 2023, 20:00 – 22:30 Uhr (Einlass ab 19:00 Uhr)

Bernardus-Kapelle, Dorstener Straße 188, 46145 Oberhausen

Preis: 69,00 EUR (zzgl. 5,70 EUR VVK)

—> Jetzt buchen!

Oberhausen ist zu weit weg? Kein Problem, denn das nächste Laddie Crew-Mitglied ist sicherlich näher gelegen. Die Veranstaltung wird live gestreamt. Bei den einzelnen Laddie Crew-Mitgliedern kannst du das Tasting gemeinsam mit anderen Fans verfolgen und die entsprechenden Whiskys auch dort verkosten. Eure Ansprechpartner dort helfen euch gerne weiter. Das sind:

• Flickenschild Whisky & Cigars | Itzehoe

• Schlüter’s Genießertreff | Wülfrath

• Whisky & Genuss | Dresden

• Whisky for Life | Frankfurt

• Gradl’s Whiskyfässla | Nürnberg

• Whisky Riegger | Villingen-Schwenningen

• Whiskyshop Tara | München

Wir freuen uns auf Adam Hannett – und auf dich!

Dein Team vom Whiskyhort