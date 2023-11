Sehr viele Neuigkeiten gibt es von der Destillerie Haider aus Niederösterreich zu berichten.

Im Zuge des Falstaff Spirits Guide wurden erneut Abfüllungen der Brennerei ausgezeichnet. Mehr hierzu in der folgenden Pressesaussendung, die wir von der Brennerei erhalten haben.

Und: Zukünftig werden Whiskytastings und Spezialverkostungen in der Destillerie in neuen Tastingraum, dem Whiskywohnzimmer, angeboten. Mehr zu den Details des Whiskywohnzimmers und zur Anmeldung im Verlauf unseres Post.

Plus: Im Rahmen ihres Projekts mit dem Namen SELECTED SINGLE CASK bietet die Destillerie Haider den Erwerb eines ganzen Fasses oder eines Anteils an, als Wertanlage und exklusivem Geschenk.

Hier alle Neuigkeiten im Detail:

Quelle des Genuss: Heimische Whiskykultur in Reinform – Destillerie Haider setzt neue Maßstäbe

Zum erneuten Male wird die Destillerie Haider, im Zuge des Falstaff Spirits Guide, ausgezeichnet

Whiskywohnzimmer: Der Familienbetrieb stellt den neuen TASTINGRAUM vor

Flüssiges Gold: Whisky als stabile Wertanlage boomt

(c) Waldviertel Tourismus, Doris Schwarz-König

Die Whiskys der Destillerie J. Haider aus Niederösterreich setzen sich bei der renommierten FALSTAFF SPIRITS TROPHY durch. Hohe Bewertungen bestätigen auch den internen Anspruch des heimischen Spitzenbetriebs. Mit dem neuen Tastingraum, dem WHISKYWOHNZIMMER, werden neue Dimension erreicht und zusätzlich setzt der Familienbetrieb auf sein „flüssige Gold“ als Wertanlage und bietet Anlegern eine attraktive Investment-Möglichkeit.

DER GESCHMACK HEIMISCHER WHISKYTRADITION

Die Falstaff Spirits Trophy ist sowohl in der heimischen Spirituosenszene ein renommierter Wettbewerb, genießt aber auch international hohes Ansehen. Die Fach-Jury bewertete in diesem Jahr gleich zwei Abfüllung der Destillerie Haider: Der ORIGINAL RYE WHISKY J.H. 15years wurde mit 92 von 100 Punkten bewertet und die RARE Selectionsabfüllung des DARK RYE MALT J.H. sogar mit 94 Punkten.

„Der Name Haider steht für Qualität und das haben wir wieder unter Beweis stellen können“, freut sich Jasmin Haider-Stadler. Sie ist CEO, Destillateurin und auch der kreative Kopf hinter der Gestaltung des neuen Tastingraumes der Destillerie und Whiskyerlebniswelt.

NEUER TASTINGRAUM: WHISKYWOHNZIMMER

Die Facts:

ca. 170 Quadratmeter Fläche

140 Fässer in denen ausschließlich alte Abfüllungen lagern

3 massive Holztische bilden eine Tafel und bieten Platz für bis zu 30 Personen

Beeindruckendes Wohlfühlambiente inmitten von über 30.000 Liter Whisky

Das alles bietet den Besucher:innen ein imposantes Ambiente, in dem künftig Whiskytastings und Spezialverkostungen im exklusiven Rahmen angeboten werden.

„Unsere Gäste suchen das Besondere. Mit dem neuen Tastingraum können wir ihnen ein einmaliges Genusserlebnis bieten, das wir in Zukunft noch weiter ausbauen wollen“, erklärt Haider-Stadler.

Tastings finden immer zu Fixterminen am ersten und dritten Samstag im Monat statt, Spezialverkostungen wöchentlich. Individuelle Termine für Gruppen sind nach Vereinbarung jederzeit möglich. Details zu Angebot und Anmeldung siehe hier.

CAD Planung des Tastingraumes

FLÜSSIGES GOLD ALS STABILES INVEST & EXKLUSIVES GESCHENK

Whisky ist mehr als nur ein Getränk – er verkörpert Geschichte, Handwerkskunst und Kultur. Immer mehr Menschen erkennen den Wert von Whisky als Investition. Die 1. Whiskydestillerie Österreichs bietet nun auch die Möglichkeit, dieses bemerkenswerte Genusserlebnis, in Form eines ganzen Whiskyfasses oder eines Fassanteiles, mit so einer Investition zu verbinden. Nicht nur eine Alternative für Investoren, sondern auch eine exklusive Geschenkidee.

Whisky unterliegt als stabile Anlage weniger Schwankungen als Aktienmärkte. Das innovative Projekt, mit dem Namen SELECTED SINGLE CASK, der Destillerie Haider ist ab sofort verfügbar. Das erste Fass ist ein ORIGINAL RYE WHISKY J.H., 10 years.

Als Anlage wird ein Fass in 35 Einheiten geteilt, wobei eine Einheit einer Menge von fünf Litern Whisky (verdünnt auf 46% Vol.) entspricht. Das Ganze kann in Form einer exklusiven Münze, aus einer Whiskyfassdaube gedrechselt, für 495€ erworben werden. Details siehe hier.

Neben den Vorteilen von Whisky als solide Investition, ist Whisky ebenso eine besondere Geste der Wertschätzung, die für Genuss und Leidenschaft steht. „Die Investition in Whisky lohnt sich nicht nur finanziell, sondern bietet auch die Möglichkeit, eine Passion zu verfolgen“, so Haider-Stadler. „Whisky hat einen Platz im Herzen von Investoren, genauso wie in den Herzen von Menschen, die nach einzigartigen Geschenkideen suchen.“

DIE PRÄMIERTEN ABFÜLLUNGEN IM DETAIL

ORIGINAL RYE WHISKY J.H., 15 Jahre im Fass gereift

Für den Whisky werden 60% ungemälztes Roggen und 40% Gerstenmalz verwendet. Nach dem destillieren lagert er für 15 Jahre in einem Eichenfass aus heimischer Eiche und wird mit 46% Vol. in Flaschen abgefüllt.

Für die Fachjury hat er eine konzentrierte Nase mit Piment, würzigem Kakao und trockenem Tabak. Ein Hauch von Brotgewürz ergänzt den Duft. Am Gaumen recht mild zu Beginn, ehe die volle Wucht der Würze etwa ab der Mitte bestimmend ist.

RARE DARK RYE MALT J.H., GELAGERT IN PINOT NOIR FASS

Der Whisky wird aus 100% dunkel geröstetem Roggenmalz hergestellt und wurde für 8 Jahre in einem gebrauchten Pinot Noir Fass, vom Weingut Schloss Gobelsburg. Die Fachjury beschreibt den Whisky wie folgt: Vielschichtiger Duft von Brotgewürzen, Pumpernickel, Schokolade und reifes Holz. Herrlich saftiges Mundgefühl erneut mit Schokolade. Eng verwobene Nuancen mit einer überraschenden Holundernote im langen Finale.