Pünktlich zu Weihnachten veröffentlicht die Irish Whiskey Marke Redbreast auch in diesem Jahr ihre Limited Edition Birdfeeder. Wieder ist das Besondere bei dieser Abfüllung die Umverpackung, die auch als Vogelhäuschen dienen kann. In diesem Jahr unterstützt die irische Whiskey-Marke mit den gesammelten Spenden den Wohltätigkeitspartner „BirdLife International“ und in Deutschland ein ganz besonderes Projekt des Naturschutzbundes NABU.

Hier nun die Pressemitteilung zur diesjährigen Redbreast Green Birdfeeder Edition, die wir von Pernod Ricard Deutschland erhalten haben:

Redbreast Irish Whiskey präsentiert die Forest Green Birdfeeder Edition

Die beliebte Birdfeeder Edition von Redbreast Irish Whiskey kommt pünktlich zur Weihnachtszeit in den Handel und E-Commerce. In diesem Jahr unterstützt die irische Whiskey-Marke mit den gesammelten Spenden den Wohltätigkeitspartner „BirdLife International“ und in Deutschland ein ganz besonderes Projekt des Naturschutzbundes NABU.

Redbreast Irish Whiskey, der weltweit meistausgezeichnete irische Single Pot Still Whiskey, stellt in diesem Jahr die vierte Birdfeeder Edition in die Regale. Die Hülle der Flasche, gleichzeitig ein Vogelfutterhäuschen, ist passend zur festlichen Jahreszeit in Waldgrün gekleidet. Mit der limitierten Edition setzt sich Redbreast für den Schutz und das Wohlergehen von Wildvögeln und ihren Lebensräumen auf der ganzen Welt ein. Damit unterstreicht die Marke ihre Mission, außergewöhnlichen Whiskey herzustellen und sich gleichzeitig für den Vogelschutz einzusetzen.

Vogelschutzprojekt Biesenthaler Becken

In diesem Jahr beteiligt sich Redbreast Deutschland mit insgesamt 10.000 Euro an einem ganz besonderen Projekt der NABU-Stiftung „Nationales Naturerbe“: dem Biesenthaler Becken. Im Projektgebiet Biesenthaler Becken, nördlich von Berlin gelegen, werden insgesamt 4,3 Hektar Wald gekauft, um sie dauerhaft ganz dem Naturschutz zu widmen und damit den Lebensraum vieler Vogel- und Tierarten zu erhalten und zu fördern. Ein Schwerpunkt der Arbeit im Biesenthaler Becken ist die Entwicklung ausgedehnter Waldflächen zu naturnahen Laubmischwäldern. Diese können sich zukünftig als artenreiche Naturwälder ohne weitere Eingriffe entfalten.

Die limitierte Edition des zwölfjährigen Redbreast ist ab dem 1. November 2023 zu einem UVP von 58,99 Euro erhältlich und nicht nur für die Feiertage das ultimative Geschenk für alle, die irischen Whiskey schätzen und gleichzeitig etwas Gutes bewirken wollen.

Whiskey-Begeisterte können die limitierte Edition auch bei www.urban-drinks.de erwerben.

Um mehr über das Projekt Biesenthaler Becken der NABU-Stiftung zu erfahren, besuchen Sie gerne www.naturerbe.nabu.de.