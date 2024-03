Neu: Redbreast Cuatro Barriles Edition, erhältlich im Global Travel Retail in Dublin und Cork

Redbreast Irish Whiskey stellt heute mit der Redbreast Cuatro Barriles Edition die vierte Veröffentlichung innerhalb ihrer Redbreast Iberian Series vor. Single Pot Still Irish Whiskey durfte in vier verschiedenen Fasstypen reiften: amerikanische Ex-Bourbon-Fässer, spanische Oloroso-Sherry-Fässer, portugiesische Tawny-Port-Hogsheads und Fässer aus europäischer Eiche ohne Vorbelegung. Durch diese Kombination von Fässern bietet der Whiskey, wie es in der englischsprachigen Pressemitteilung heißt, „eine außergewöhnliche Komplexität mit Wellen süßer Gewürze, zarten Weintanninen, großzügigen dunklen Beerennoten und subtilen Eichentönen“.

Redbreast Cuatro Barriles Edition ist mit 46 % Vol. abgefüllt und wird die Iberian Series dauerhaft ergänzen. Die Abfüllung erscheint mit einer UVP von 108 € und ist ab heute exklusiv im Global Travel Retail in Dublin und Cork erhältlich.