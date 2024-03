Die deutsche Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers erhielt bei dem diesjährigen World Spirits Award 2024 eine Vielzahl an Auszeichnungen und Medaillen. Bei der Verleihung am 23. März erhielt die Brennerei insgesamt 20 Medaillen: zwei Doppel-Gold, 13 Gold, vier Silber sowie eine Bronze-Medaille. Zu diesen kommen zwei Auszeichnungen noch hinzu:

Die St. Kilian Distillers wurden mit den Auszeichnungen „World-Class Distillery“ und „Master-Class Distillery“ prämiert!

Dementsprechend höchst zufrieden zeigen sich Philipp Trützler, Geschäftsführer von St. Kilian Distillers, und St. Kilians Master Distiller und Master Blender Mario Rudolf, wie Sie in der nun folgenden Pressemitteilung der St. Kilian Distillers lesen können. An ihrem Schluss finden Sie auf eine Auflistung, welches Produkt aus dem Portfolio der St. Kilian Distillers mit welcher Medaille ausgezeichnet wurde:

Medaillenregen für St. Kilian Distillers beim World-Sprits Award 2024

Churfränkische Destillerie als World-Class Distillery und Master-Class Distillery 2024 ausgezeichnet

Rüdenau, im März 2024 – Die deutsche Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers wurde bei dem diesjährigen World-Spirits Award 2024 (WSA) mit den begehrten Auszeichnungen „World-Class Distillery“ und „Master-Class Distillery“ prämiert. Weiterhin wurde bei der Verleihung am 23. März in St. Pantaleon in Oberösterreich das vielfältige Produktportfolio der Brennerei mit hervorragenden 20 Medaillen ausgezeichnet. Darunter zwei Doppel-Gold, 13 Gold, vier Silber sowie eine Bronze-Medaille.

Mit diesem Medaillenregen zeigt sich der Geschäftsführer von St. Kilian Distillers, Philipp Trützler, höchst zufrieden:

„Als einer der führenden deutschen Hersteller von hochwertigen Whiskys und Likören sind wir sehr stolz darauf, uns international als Vorreiter der Branche zu etablieren. Die Anerkennung beim World-Spirits Award 2024 bestärkt uns in unserem Streben nach höchster Qualität und gibt uns Ansporn, auch weiterhin herausragende Produkte zu entwickeln.“

St. Kilians Master Distiller und Master Blender, Mario Rudolf, der zusammen mit Philipp Trützler die Trophäen persönlich entgegennahm, ist zudem von der Wertigkeit und Transparenz des internationalen Wettbewerbs beeindruckt:

„Aus unserer Sicht ist der WSA ein absolut fairer und hoch professioneller Wettbewerb mit stets nachvollziehbaren Ergebnissen. Umso mehr freut es uns, dass bei dieser großen Konkurrenz viele unserer Produkte, die dauerhaft im Sortiment verfügbar sind, ausgezeichnet wurden. Mein Dank gilt dem gesamten St. Kilian Team, dessen Einsatz und Leidenschaft der Schlüssel zu unserem Erfolg sind.“

Im Vergleich zu anderen internationalen Spirituosenwettbewerben nimmt der WSA eine Sonderposition ein, da nicht nur eine Medaillenvergabe für Produkte, sondern auch die Klassifizierung der entsprechenden Produktionsbetriebe erfolgt. In der Kategorie „Whisky Worldwide“ wurde St. Kilian Distillers die höchsten Auszeichnungen „World-Class Distillery 2024“ verliehen sowie der Titel „Master-Class Distillery 2024“ in der Kategorie (Bitter & Liköre).

Zudem konnte sich das St. Kilian Sortiment gegen eine Konkurrenz von insgesamt 300 verschiedenen Spirituosen, die von 77 Destillerien aus 25 Nationen eingereicht wurden, durchsetzen. Dabei bewertete die internationale Fachjury nach dem speziell auf Spirituosen zugeschnittenen WOB-100-Punkte-System des Veranstalters Wolfram Ortner. Das St. Kilian Team freut sich über das überaus positive Urteil der renommierten Spirituosenexperten, welches das herausragende Handwerk der unterfränkischen Brennerei sowie die erstklassige Qualität der St. Kilian Whiskys und Liköre kennzeichnet.

Die Auszeichnungen im Einzelnen:

Master-Class Distillery 2024: St. Kilian Distillers GmbH

World-Class Distillery 2024: St. Kilian Distillers GmbH

Doppel-Gold:

St. Kilian PEATED – Rich & Smoky – Single Malt Whisky

ADVOCAAT – Eierlikör made with Single Malt Whisky

Gold:

St. Kilian CLASSIC – Mild & Fruity – Single Malt Whisky

Terence Hill – The Hero – Whisky (mild)

Terence Hill – The Hero – Whisky (rauchig)

Bud Spencer – The Legend – Whisky (mild)

Bud Spencer – The Legend – Single Malt Whisky (rauchig)

Judas Priest – British Steel – Single Malt Whisky

St. Kilian Single Cask – Ex Domaine de la Paleine #3054 – Single Malt Whisky

St. Kilian Liqueur made with Single Malt Whisky

Bud Spencer – Banana Joe – Bananen-Sahnelikör

Terence Hill – Voll auf die Nuss – Haselnuss-Likör

St. Kilian Lime – Limetten-Sahnelikör

St. Kilian Cream – Sahnelikör

St. Kilian Marzipan Cream – Marzipan-Sahnelikör

Silber:

Judas Priest – 50 Heavy Metal Years – Single Malt Whisky

St. Kilian Ambassador’s Choice VII – Mario Rudolf und Gavin Ryan Thomson – Single Malt Whisky

St. Kilian Single Cask – Ex Tokaji Aszú #4764 – Single Malt Whisky

Bud Spencer – Feuerwasser – Chili-Zimtlikör

Bronze:

St. Kilian Berry – Waldfruchtlikör

Prämierte Abfüllungen verfügbar

Die beim WSA 2024 prämierten St. Kilian Whiskys und Liköre sind im Onlineshop, vor Ort in der Destillerie in Rüdenau sowie im Fachhandel erhältlich. Lediglich die beiden Einzelfassabfüllungen Single Cask – Ex Domaine de la Paleine #3054 und Single Cask – Ex Tokaji Aszú #4764 sowie die Ambassador’s Choice VII Edition sind bereits vergriffen.

Über die St. Kilian Distillers GmbH

Die deutsche Whisky-Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whiskys und Liköre der Spitzenklasse, die bei den renommiertesten Wettbewerben rund um den Globus mit über 200 Goldmedaillen prämiert wurden. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie „World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die junge, 2012 von dem Investmentbanker Andreas Thümmler gegründete und seit 2016 produzierende Brennerei mit ihren Whiskys bewegt. St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf https://www.massvoll-geniessen.de/ informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.