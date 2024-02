Mit einer großen Ausbeute an Auszeichnungen kehren die St. Kilian Distillers von den World Whiskies Awards 2024 in London zurück. Gleich elf Prämierungen konnte man erringen, viele davon in Gold und Silber – nicht nur für die Destillerie ein Beweis dafür, dass deutscher Whisky auch international besten Ruf genießt.

Alle Auszeichnungen im Detail und weitere Infos zu den prämierten Abfüllungen finden Sie im untenstehenden Artikel.

St. Kilian Distillers mit beeindruckendem Erfolg bei den World Whiskies Awards 2024

Category Winner und Gold in London – Auszeichnung der St. Kilian Whiskys mit insgesamt elf Prämierungen

Rüdenau, im Februar 2024

Die experimentierfreudige deutsche Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers knüpft nahtlos an das erfolgreiche Jahr 2023 an. Bei den World Whiskies Awards in London, dem renommierten internationalen Wettbewerb zur Prämierung der weltbesten Whiskys nach Geschmack und Design, erhielt die unterfränkische Destillerie gleich vier Goldmedaillen, sechs Silbermedaillen sowie eine Bronzemedaille. Dieser herausragende Erfolg unterstreicht nicht nur die kontinuierlich exzellente Qualität der St. Kilian Whiskys, sondern auch die beeindruckende Vielfalt und hohe Innovationskraft, die das Unternehmen aus Rüdenau seit der Gründung im Jahr 2012 und dem Produktionsstart im März 2016 in die Welt des Whiskys einbringt.

Zu den herausragenden Gewinnern zählen die Single Malt Whiskys „Signature Edition THIRTEEN“, die ultra heavily peated Heavy Metal Edition „Judas Priest – Ram it Down“ sowie die erste Ausgabe der innovativen Serie „Whisky Solera by St. Kilian – Peated“. Diese Abfüllungen wurden jeweils mit der höchsten Auszeichnung als Category Winner sowie der Goldmedaille prämiert. Geschäftsführer Philipp Trützler äußerte sich begeistert über den erneuten Erfolg:

„Die Anerkennung durch die World Whiskies Awards ist für uns eine Bestätigung unserer Leidenschaft, Tradition und Innovationsfreude. Mit den hervorragenden Prämierungen sehen wir uns in unserem Streben nach höchster Qualität und einzigartigem Geschmack bestärkt. Wir freuen uns sehr und es macht uns stolz, dass unsere Produkte im internationalen Wettbewerb mit den besten Destillerien überzeugen.“

Auch die übrigen eingereichten Whiskys von St. Kilian Distillers erhielten hervorragende Beurteilungen durch die internationale Fachjury.

Die Auszeichnungen im Einzelnen:

Category Winner & Gold: Whisky Solera by St. Kilian – Peated – 2023

Category Winner & Gold: Signature Edition THIRTEEN

Category Winner & Gold: Judas Priest – Ram it Down

Gold: Judas Priest – British Steel

Silver: St. Kilian CLASSIC – Mild & Fruity

Silver: St. Kilian PEATED – Rich & Smoky

Silver: Signature Edition TWELVE

Silver: Terence Hill – The Hero – Whisky (mild)

Silver: Terence Hill – The Hero – Whisky (rauchig)

Silver: Grave Digger – Fields of Blood

Bronze: Bud Spencer – The Legend – Whisky mild

Besonders groß ist die Freude über die Goldmedaille und die gleichzeitige Auszeichnung als Category Winner der ersten Abfüllung aus der Serie „Whisky Solera by St. Kilian – Peated“ bei Initiator Mario Rudolf.

„Ich bin sehr stolz, dass wir uns vor Jahren diese Gedanken gemacht haben, wie wir ein Solera System für Sherry auf Single Malt Whisky übertragen können. So wie wir es nun machen, mit einer peated- und einer unpeated-Version, ist es von der Systematik her wohl einzigartig in der Whiskywelt. Dass die erste Abfüllung so positiv aufgenommen wird, ist ein großartiger Erfolg für das gesamte Team“,

so der Master Blender. Gemeinsam mit dem Master Distiller Zoltán Fódi startete Rudolf bereits vor einigen Jahren die Whisky Solera bei St. Kilian, die in etwa 10 Jahren abgeschlossen sein wird. Whiskyliebhaber und Fans der Destillerie haben mit den jährlichen Abfüllungen aus der Whisky Solera by St. Kilian die einzigartige Gelegenheit, die Entwicklung eines deutschen Single Malt Whiskys im kaskadenartigen Reifeverfahren zu verfolgen.

Erfolgreiche Heavy Metal Kooperationen

Einige der prämierten Single Malt Whiskys der Heavy Metal Serie von St. Kilian entstanden in enger Zusammenarbeit mit den ikonischen britischen Heavy Metal Pionieren Judas Priest und den deutschen Metal-Giganten Grave Digger. Die Heavy Metal Abfüllungen zeichnen sich durch eine kraftvolle und intensive Aromatik aus. Diese Whiskys repräsentieren das Ergebnis einer sorgfältigen Reifung und weisen komplexe Geschmacksprofile auf, die den einzigartigen Charakter der beiden Metal Bands widerspiegeln.

Prämierte Abfüllungen verfügbar

Mit Ausnahme der Kategorie-Gewinner „Whisky Solera by St. Kilian – Peated“ und „Judas Priest – Ram it Down“ sind alle prämierten St. Kilian Whiskys im Online-Shop, in der Besucher-Destillerie in Rüdenau sowie im Fachhandel erhältlich.