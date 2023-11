Johnnie Walker’s neuste Blue Label Edition Elusive Umami konnten wir Ihnen, neben dem Launch Event in The Fuld im Herzen Münchens mit Sternekoch Torhu Namakura, bisher nur in einer englischsprachigen Presseaussendung vorstellen. Heute erreicht uns nun die Pressemitteilung zu Johnnie Walker Blue Label Elusive Umami von Diageo Germany, die auch zusätzlich den Rezept-Vorschlag für einen Johnnie Walker Blue Label Elusive Umami Highball enthält:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Johnnie Walker Blue Label präsentiert: Elusive Umami

Der rätselhafte fünfte Geschmack

09.11.2023 – DIAGEO, einer der weltweit größten Hersteller für Spirituosen, stellt die neueste Special Edition von Johnnie Walker Blue Label vor. Für Elusive Umami arbeitete die weltweite Nummer eins unter den Scotch Whiskys mit dem renommierten Drei-Sterne-Küchenchef Kei Kobayashi zusammen. Das Ergebnis: Ein bahnbrechender neuer Whisky, der den geheimnisvollen Geschmackseindruck Umami in einer einzigartigen Spirituose einfängt. Johnnie Walker Blue Label Elusive Umami ist seit Oktober auf dem deutschen Markt erhältlich.

Einmalige Zusammenarbeit

„Es war eine Erfahrung, wie man sie nur einmal im Leben macht“, fasst Dr. Emma Walker, Master-Blenderin bei Johnnie Walker, die Zusammenarbeit mit Kei Kobayashi zusammen. „Ausgerüstet mit unserem gemeinsamen Fachwissen brachen wir zu einer genussvollen Entdeckungsreise auf, um einen Blend zu erschaffen, der die Essenz des geheimnisvollen Umami verkörpert“. Beim japanischen Begriff Umami handelt es sich um den sogenannten „fünften Geschmack“. Sie entwickelten eine außergewöhnliche Spirituose, die sowohl erfahrene Whiskykenner:innen als auch Einsteiger:innen in die Whisky-Welt gleichermaßen begeistert.

Ein wahres Fest für die Sinne

„Sie ist von einer unergründlichen Beschaffenheit und offenbart üppige Intensität, Komplexität und Tiefe, die unsere Sinne befeuern“, beschreibt Kei Kobayashi die grenzüberschreitende Innovation. In der Nase überzeugt dieser Blend mit einer süßen Note von frischen Äpfeln und einem Hauch von Konfekt, begleitet von zarten Nuancen von Cashewkernen. Gleichzeitig entfaltet er eine pikante Würze mit salzigen Noten, die die Frische jedoch nicht beeinträchtigen. Beim Probieren stechen zuerst Apfel und weißer Pfirsich hervor. Der ausgewogene Scotch umschmeichelt die Sinne mit Aromen von Blutorange und roten Beeren sowie gleichzeitig einem Hauch von geräuchertem Fleisch, wärmendem Pfeffer und Salz. Das Finish ist lang mit einer fruchtig-süßen Note von würzigem Holz.

Umami in Perfektion: Ein seltener Genuss

Für diese außergewöhnliche Spirituose werden Whiskys aus handverlesenen Fässern von Destillerien aus dem Binnenland sowie in Küstennähe auf dem Höhepunkt ihres Reifeprozesses aufgrund ihres einzigartigen Umami-Geschmacksprofils ausgewählt. Letztlich wird nur in einem von 25.000 Whiskyfässern diese unglaubliche Umami-Note zum Leben erweckt. Dieser faszinierende Blended Scotch wird am besten pur serviert. Aufgrund der hohen Konzentration an Umami und dem mineralischen Charakter passt Kaviar besonders gut dazu, um die ganze Tiefe der einzigartigen Geschmackserfahrung zu erschließen. Das aufregende Design dieses seltenen Blends, der die Grenzen der Wahrnehmung erweitert, macht diese Limited Edition zu einem äußerst begehrenswerten Whisky, den man gerne verschenkt und der das Sammlerherz höherschlagen lässt.

Rezept-Vorschlag: Johnnie Walker Blue Label Elusive Umami Highball

Zutaten:

3 cl Johnnie Walker Blue Label Elusive Umami

1,5 cl Everleaf-Marine-Aperitif

1 cl Shiitake-Manzanilla-Sherry

6 cl Sodawasser

Großes Shiso-Blatt zum Garnieren

Zubereitung:

Alle Zutaten über eine Eissäule in ein 0,3-l-Highball-Glas gießen. Mit einem Shiso-Blatt garnieren und servieren.

Hinweis zur Herstellung: Den Manzanilla-Sherry vier bis fünf Tage mit einigen getrockneten Shiitake-Pilzen infusionieren.

Ein Drink enthält 11,6 g Alkohol.

Johnnie Walker Blue Label Elusive Umami

Format: 0,7 l

ABV: 43 Vol.-%

Erhältlich als 3er-Karton und Geschenkkarton

Deutschland

Verfügbarkeit: seit Oktober 2023

UVP: 319,00 €