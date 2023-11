Noch mehr Neues bei Kirsch Import: Woven und Sherry Octaves von Duncan Taylor

Auch heute stellt Kirsch Import weitere Neuheiten vor:

Duncan McRae, Peter Allison, Nick Ravenhall, Ed Harvey-Jamieson und Alastair Fiddes kreieren in Edinburgh – genauer in Leith – Craft-Blends, fünf neue Woven Kompositionen sind jetzt neu in Deutschland erhältlich. Und von Duncan Taylor erreichen ebenfalls fünf neue Abfüllungen aus Sherry Octaves den deutschen Markt.

Hier alle Details:

Whisky neu erleben mit Woven: Innovative Craft-Blends aus Edinburgh

Fünf Alumni der Getränkeindustrie kehrten strengen Korsetts und Massenproduktion den Rücken, um Whisky unter dem Namen Woven neu erfahrbar zu machen. Vom hippen Stadtteil Leith aus, Edinburghs einstigem „whisky district“, handarbeitet das Team daran, die Grenzen der Blend-Kategorie zu erweitern. Mit minimalistischen Flaschen weckt Woven Neugierde und erzielt den gewünschten Effekt: zu entdecken, was Whisky sein kann.



Wer wissen möchte, wie Woven schmeckt, ist unbeeinflusst von Storys, Image oder Alter zum Probieren eingeladen. Für die Marke zählt im „blending room“ einzig das Geschmackserlebnis. Ihre Whiskys haben die Freunde entsprechend „Experience“ getauft. Fünf neue Erfahrungen stehen nun bereit.

Den Anfang macht Woven Homemade. Wie sein Heimatviertel ist der Blended Scotch lebendig und charaktervoll. Der Grund: ein ungewöhnlich hoher Malzanteil (über 70%) und ein doppeltes Finish in Sherryfässern. Die Woven Experience N.15 – Shindig ist eine flüssige Party. Der lebhafte Blended Scotch baut v.a. auf Loch Lomond Whisky. Üppige Noten von tropischen Früchten, Kokos und Himbeere verbindet er mit einem würzigen Nachklang.



Die Woven Experience N.16 – Loom ist eine Hommage an das einst in Leith ansässige Weberhandwerk: ein munteres Muster aus kontrastierenden Aromen, von spritzigen Zitrusschalen bis dichtem Rauch. Das geschmackliche Panorama der Woven Experience N.17 – Synchronicity reicht dagegen von maritimen Hafenaromen über Marmeladensüße bis zu einer kräuterartigen, anhaltenden Rauchigkeit.



Einfach in der Form, aber gewaltig im Geschmack: Aus nur zwei Destillaten von Invergordon und Glenrothes entstand mit der Woven Experience N.18 – Awe ein Dram, der die Sprache verschlägt. Bei 51,4% vol. Cask Strength entfaltet er Noten von Schwarzer Johannisbeere, Nuss-Nougat-Creme und Leder.

Woven Homemade

Blended Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Linkwood Single Malt (41,78%), Teaninich Single Malt (29,99%), North British Single Grain (28,23%)

Fasstyp: Oak Casks, Palo Cortado & Pedro Ximénez Sherry Casks

8.120 Flaschen (insgesamt)

46,4% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Woven Experience N.15 – Shindig

Blended Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Loch Lomond Single Grain (24,6%), Loch Lomond Single Malt (24,6%), Benrinnes Single Malt (16,2%), Glengarioch Single Malt (13,8%), Glasgow Distillery Single Malt (13,2%), Tullibardine Single Malt (5,7%)

Fasstyp: Oak Casks

3.552 Flaschen (insgesamt)

45,8% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Woven Experience N.16 – Loom

Blended Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Glenrothes Distillery Single Malt (36,3%), Unnamable Speyside Blended Malt (25,3%), Loch Lomond Distillery Single Malt (15,2%), Strathmill Distillery Single Malt (13,1%), Strathclyde Distillery Single Grain (5,05%), Loch Lomond Single Grain (5,05%)

Fasstyp: Pedro Ximénez Seasoned Quarter Casks, Bourbon Hogsheads

3.594 Flaschen (insgesamt)

47,7% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Woven Experience N.17 – Synchronicity

Blended Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Unnamed Lowland Distillery Single Grain (32,4%), Unnamed Speyside Distillery Single Malt (17,5%), Staoisha (Coded Distillery) Single Malt (16,1%), Benrinnes Distillery Single Malt (15,9%), Speyside Distillery Single Malt (12,6%), Invergordon Distillery Single Grain (5,6%)

Fasstyp: Oak Casks

3.502 Flaschen (insgesamt)

46,1% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Woven Experience N.18 – Awe

Blended Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Invergordon Distillery Single Grain (53,3%), Glenrothes Distillery Single Malt (46,7%)

Fasstyp: u.a. Palo Cortado Sherry Casks

990 Flaschen (insgesamt)

51,4% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Vanille, weiße Schokolade & warme Würze: Exklusive Sherry Octaves von Duncan Taylor

Whisky-Fachleute und -Liebhaber auf der ganzen Welt schwärmen von den komplexen, authentischen Abfüllungen aus dem Hause Duncan Taylor & Co. Diese basieren auf einer Whiskysammlung, die zu einer der größten ihrer Art zählt.



Für The Octave gönnt der unabhängige Abfüller ausgewählten Single Malts oder Single Grains in den ca. 50 Liter fassenden Sherry-Oktav-Fässern ein mehrmonatiges Finish – und erzielt so ausgesprochen raffinierte, ausgewogene Geschmacksprofile.



Den neuesten Beleg liefert das Familienunternehmen mit fünf exklusiv für Kirsch Import abgefüllten Whiskys.

Mit dem Glengarioch 2012/2023 erweitert ein als Single Malt eher seltener Whisky die Range, der Kaffee mit warmer Würze und spritzigen wie roten Früchten vereint. Etwas frischer, mit Noten von Kräutern, Apfelsaft und Vanille, fällt der Ben Nevis 2012/2023 aus.



Der Tormore 2010/2023 wurde nach 12 Jahren im dreimonatigen Octave-Finish intensiv veredelt und entfaltet ein Panorma von Kondensmilch und Orangenzesten über Shortbread und Honig hin zu gerösteten Nüssen und Pfeffer.



Unabhängig abgefüllt eine Rarität ist der Knockdhu 2012/2023 aus der nicht mit Knockando zu verwechselnden Speyside-Brennerei. Wer eine der 91 Flaschen ergattert, kann sich auf Noten wie weiße Schokolade, geröstete Marshmallows, Sherry und Schattenmorellen freuen.



Mit 15 Jahren ist der Glen Moray 2007/2023 der Senior der Runde. Das Sherry-Octave-Finish unterstreicht seinen fruchtigen Charakter und bringt Apfelnoten, flambierte Banane, Karamell sowie geröstete Eiche ins Glas.

Glengarioch 2012/2023 – The Octave

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

11 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 4638223

79 Flaschen

53,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ben Nevis 2012/2023 – The Octave

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

10 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 3635043

90 Flaschen

54,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tormore 2010/2023 – The Octave

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

12 Jahre

Dest. 2010

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 8238303

82 Flaschen

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Knockdhu 2012/2023 – The Octave

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

11 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 11538063

91 Flaschen

54,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Moray 2007/2023 – The Octave

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

15 Jahre

Dest. 2007

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 7036003

79 Flaschen

54,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert