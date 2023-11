Schottland trifft Karibik: Mossburn 12 yo mit Foursquare Rum Cask Finish

Der Speyside Blended Malt Mossburn 12 Year Old Finished in Foursquare Rum Casks (wir stellten Ihnen die Abfüllung im letzten Monat vor) erreicht jetzt den deutschen Markt, wie der Importeur Marussia Beverages Germany in seiner heutigen Presseaussendung mitteilt.

Hier alle Infos:

SCHOTTLAND TRIFFT KARIBIK

Mossburn launcht 12 YO Speyside Blended Malt mit Foursquare Rum Cask Finish

9. November 2023 – Mossburn Distillers & Blenders Ltd starten ihre Cask Collaboration Series mit der limitierten Sonderabfüllung eines 12 Jahre alten Mossburn Speyside Blended Malt. Er erhält sein Finish in Rumfässern, die aus der Foursquare Distillery auf Barbados stammen. Dieser Release bildet den Auftakt der neuen, jährlich erscheinenden Cask Collaboration Series der Mossburn Distillers & Blenders. Die Cask Collaboration Series von Mossburn entwickelt ihren einzigartigen Charakter, indem sie jedes Jahr einen unterschiedlichen Scotch in einem Fass-Finish mit Casks einer weltweit unverwechselbaren Destillerie und verschiedenen Spirituosenkategorien verschneidet und nachreift.

Die Zusammenarbeit von R.L. Seale Barbados, den Inhabern der Destillerie Foursquare mit Mossburn Distillers & Blenders war naheliegend. R.L. Seale Barbados waren selbständige Abfüller und Blender, bevor sie Destillateure wurden. Obwohl Mossburn jünger ist, verfolgt man hier einen ähnlichen Weg: das Blending und Abfüllen von Whiskys. Schließlich eröffnete Mossburn 2017 ebenfalls eine eigene Brennerei – die Single Malt Distillery Torabhaig auf der Isle of Skye.

Die Gestaltung der Flasche und Verpackung knüpft mit den Flaggen der jeweiligen Länder und leuchtenden Pallmen-Illustrationen an das gemeinsame Erbe beider Unternehmen an.

Dieser Whisky begann als klassischer Ausdruck eines Speyside Malt Whiskys, der zunächst über 12 Jahre in Ex-Bourbon-Fässern reifte. Die zweite Reifung durchlief er in amerikanischen Eichenfässern, die zuvor vollendete Foursquare-Rums enthielten. Schließlich wurde er mit einer Batch Strength von 57,7 % vol. abgefüllt.

„Die richtigen Fässer für einen Whisky auszuwählen, ist für Mossburn eine heikle Angelegenheit“, gesteht Whisky-Maker Neil Macleod Mathieson. „Wir möchten den Charakter der ausgewählten Whiskys verbessern und ihnen Nuancen jener Spirituosen verleihen, die in den neuen Casks gereift sind. So entsteht eine besondere Balance, eine Verbindung die einen Whisky ergibt, den sowohl Rum als auch Whiskyliebhaber genießen werden.“

Und Richard Seale, CEO und Master Distiller von Foursquare bestätigt:

„Als Neil mich fragte, ob wir bei der Reifung seines Whiskys in Foursquare-Fässern zusammenarbeiten könnten, war ich sofort Feuer und Flamme. Es ist faszinierend zu sehen, welchen Charakter unsere Rumfässer dem Blend verleihen, und es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, Whiskykennern auf diesem Weg die Welt des Rums näher zu bringen.“

12 Year Old Mossburn Speyside Blended Malt in Barbados Foursquare Rum Casks

Tasting Note

Aroma: Würzig und süß mit Noten von Pfefferminze, Muskatnuss, Weihnachtsgebäck, Marmelade und Petersilie.

Geschmack: Toffee-Äpfel, süße Gewürze und Lebkuchen. Ein leicht parfümierter Charakter und Bitterorangenschale.

Finish: Lang, süß und würzig im Abgang.

UVP: 74,99 EUR / 0,7 Liter

Alkoholgehalt: 57.7% vol. Batch Strength

Besonderheit: Ohne Kühlfiltrierung, ohne Färbung