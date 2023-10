Neu: Mossburn 12 Year Old Speyside Blended Malt Finished in Foursquare Rum Casks

Mossburn Distillers & Blenders stellen heute ihre neue Reihe Cask Collaboration Series vor, und veröffentlichen deren erste Abfüllung Mossburn 12 Year Old Speyside Blended Malt Finished in Foursquare Rum Casks. In dieser neuen Serie wird jedes Jahr ein anderer Scotch mit einem speziellen Fassfinish veröffentlicht, hierbei werden Fässer aus verschiedenen Spirituosenkategorien von einer jeweiligen besonderen, weltberühmten Brennerei verwendet.

Mossburn 12 Year OldFinished in Foursquare Rum Casks, abgefüllt mit 57,7 % Vol., reifte zunächst in ehemaligen Bourbonfässern, bevor er in Fässern aus amerikanischer Eiche gereift wurde, die zuvor Foursquare Rum aus Barbados enthielten. Der Speyside Blended Malt soll in der Nase Noten von Pfefferminze, Muskatnuss, Weihnachtskuchen, Marmelade und Petersilie liefern. Am Gaumen folgen Noten von Toffee-Äpfeln, süßen Gewürzen, Lebkuchen und Bitterorangenschale, lesen wir bei The whisky business.

Mossburn 12 Year Old Speyside Blended Malt Finished in Foursquare Rum Casks ist jetzt im Fachhandel für einen UVP von £65 (etwa 75 € wären dies) erhältlich. Die Abfüllung ist auf 10.000 Flaschen limitiert.