Jedburgh Distillery endlich vor dem finalen Baustart

Es ist nahezu eine unendliche Geschichte – auch in den Archiven von Whiskyexperts: Die Jedburgh Distillery in den Borders, geplant von den Mossburn Distillers (die auch die Brennerei Torabhaig auf der Isle of Skye betreiben) ist schon seit zehn Jahren auf den Gründen des ehemaligen Jedforest Hotel in Lintalee in Planung und nie wirklich gebaut worden.

2016 gab es eine Baugenehmigung, die aber nach Bedenken der Scottish Environment Protection Agency wegen Hochwassergefahr erst 2017 wirklich erteilt wurde. Danach wurde auf dem Gelände nahe der A68 für einige Wochen mit den Vorarbeiten begonnen, die aber mit der Ankündigung des Brexits und der Strafzölle, die von Donald Trump installiert wurden, wieder eingestellt wurden.

2020 suchte man erneut um eine Baugenehmigung an, die auch prompt erteilt wurde – allerdings war in ihr eine Busstation an der A68 vorgesehen, die Mossburn Distillers nicht bauen wollten, da sie ihrer Meinung nach unnötig war. Diese Busstation wurde nun am 5. Februar bei einem Meeting des Planning and Building Standards Committee fallengelassen, sodass dem baldigen endgültigen Baubeginn für das Multimillionen-Pfund-Projekt nun nichts mehr im Wege steht.

Wir bleiben natürlich für Sie weiter am Ball…