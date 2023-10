Neu bei Kirsch Import: Single Malts von Gordon & MacPhail und ElsBurn Distillery Edition

Auch heute, wie (fast) jeden Dienstag, können wir Ihnen die neuesten Abfüllungen vorstellen, die über Kirsch Import nach Deutschland kommen. Aus dem Hause Gordon & MacPhail werden acht Bottlings der Reihe Connoisseurs Choice auf dem deutschen Markt erscheinen. Und die Hammerschmiede aus dem Südharz veröffentlicht die ElsBurn Distillery Edition Batch 004 2023.

Hier alle Details zu diesen neun Abfüllungen:

Bis zu 33 Jahre alte Whisky-Schätze:

Single Malts für Connaisseure von Gordon & MacPhail

Seit über 125 Jahren und vier Generationen im Familienbesitz verbindet Gordon & MacPhail Destillate aus allen Whiskyregionen Schottlands mit maßgeschneiderten Fässern. Mit einer außergewöhnlichen Tiefe und Bandbreite an Erfahrung kombinieren die Experten Eichenholz, Destillat und Zeit zu einem Portfolio ikonischer Whiskys. Die Reihe Connoisseurs Choice wurde 1968 von Whiskyvisionär George Urquhart ins Leben gerufen und umfasst heute mehr als 2.000 Abfüllungen.





Einzigartige Perspektiven auf Schottlands Brennereien werfen ab dieser Woche zehn teils exklusive Neuheiten der Reihe – in Fassstärke oder mit Wood Finish.

Der Caol Ila 2008/2023 verbrachte 14 Jahre im First Fill Sherry Butt. Resultat? Ein Mix aus Rauch, festlichen Gewürzen und Bratapfel. Gleichaltrig, aber exklusiv für Kirsch-Kunden abgefüllt, ist der Speyburn 2008/2023 ein Paradebeispiel für Bourbonfassreifung. Exklusiv kommen zudem die Vintage Single Casks Strathisla 1997/2023 und Mannochmore 1996/2023 auf den deutschen Markt.



Noch älter ist der Tormore 1991/2022 aus einem Refill Butt, der mit Rosinen, Sirup, weihnachtlichen Gewürzen und Früchtekuchen auf die anstehende Saison einstimmt. Über 30 Jahre Reifung in Sherryholz waren auch dem würzig-fruchtigen Glenburgie 1989/2022 gegönnt.



Nach Wood Finish zeigt der Caol Ila 2010/2023 mit u.a. Datteln, Beerenkompott und Ananas eine weitere Seite des Islay Malts. Dafür reifte er in Fässern nach, die mit Sassicaia vorbelegt waren, dem einzigen Wein Italiens mit eigener DOC. Der kraftvolle St. Joseph Rotwein kommt dagegen aus dem Rhône-Tal. Nach dreijährigem Finish in den französischen Fässern entfaltet der Aultmore 2009/2023 Beeren mit Vanillefudge und Gewürzen.

Caol Ila 2008/2023

Gordon & MacPhail Islay Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

14 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 24/03/2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 312070

623 Flaschen

59,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Speyburn 2008/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import

14 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 26/06/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel

Fassnr. 562

194 Flaschen

59,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Strathisla 1997/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import

26 Jahre

Dest. 1997

Abgef. 15/05/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 47799

187 Flaschen

51,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mannochmore 1996/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import

26 Jahre

Dest. 1996

Abgef. 26/06/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Hogshead

Fassnr. 1752

227 Flaschen

49,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tormore 1991/2022

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

31 Jahre

Dest. 1991

Abgef. 17/11/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr. 15381

518 Flaschen

56,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenburgie 1989/2022

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

33 Jahre

Dest. 1989

Abgef. 29/11/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Hogshead

Fassnr. 14143

219 Flaschen

56,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2010/2023

Gordon & MacPhail Islay Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Wood Finish

12 Jahre

Dest. 2010

Abgef. 07/2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel, Sassicaia Red Wine Cask (Finish)

3.900 Flaschen (insgesamt)

45% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aultmore 2009/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Wood Finish

13 Jahre

Dest. 1990

Abgef. 07/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel, St. Joseph Cask (Finish)

2.034 Flaschen (insgesamt)

45% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Sherry-Fest: Die ElsBurn Distillery Edition feiert ihre Rückkehr

Im Elsbachtal, eingebettet in die Berglandschaft des Südharzes, liegt die Hammerschmiede. Statt Eisenerz verarbeitet die Familie Buchholz hier einen anderen regionalen Rohstoff: Gerste. Seit 2002 steht die Spirituosen-Manufaktur für Hercynian Single Malt – anspruchsvollen Whisky aus dem Herzen Deutschlands. Die außerordentliche Whisky-Vielfalt der Niedersachsen basiert ebenso auf hoher handwerklicher Qualität und Experimentierfreude wie einer breiten Palette an mit Süd- und Süßweinen vorbelegten Fässern.



Stets in kleinen Stückzahlen ohne Kühlfiltrierung oder Färbung abgefüllt, erscheinen die vollständig handgefertigten Hercynian Single Malts in vier Reihen. Deren Herzstück: ElsBurn. Die intensiv fruchtig-würzigen Abfüllungen der Distillery Edition unterstreichen den Charakter der Marke. Die ElsBurn Distillery Edition Batch 004 2023 durfte vollständig in First Fill Sherry Casks aus Jerez reifen. So entstand ein üppiger Single Malt mit Frucht- und Gewürznoten. Stark im Charakter ist die dunkle Distillery Edition zugleich elegant – und vor allem hoch aromatisch.

ElsBurn Distillery Edition Batch 004 2023

The Original Hercynian Single Malt Whisky

Herkunft: Deutschland, Harz

Fasstyp: First Fill Sherry Casks

3.984 Flaschen (insgesamt)

45,9% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert