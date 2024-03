Whiskyfass.de bringt neue, exklusive Octave-Abfüllung der deutschen Brennerei Elsburn

Der deutsche Händler whiskyfass.de bringt ab sofort die zweite Edition eines PX Sherry Octave Single Malts mit ElsBurn (Hercynian Distilling Co.) auf den Markt und stellt sie hier interessierten Whiskyfreunden vor. Octave-Fässer sind besonders kleine und daher aktive Fässer, die ihre Erstbelegung intensiv in den Whisky einbringen – meist sind es, wie auch hier, Pedro Ximenez Sherryfässer. Die Kleinheit der Fässer bedingt auch eine kleine Auflage: Hier sind es gerade einmal 78 Flaschen.

Mehr zur Abfüllung, die Sie ab sofort hier beziehen können, nachfolgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskyfass x ElsBurn – 5 Jahre PX Sherry Octave

Nach dem großen Erfolg der PX Sherry Octave Abfüllung 2023, stellt Whiskyfass.de ein weiteres Octave von der deutschen Brennerei Elsburn in 56,2 % Fassstärke vor. Nur 78 Flaschen exklusiv bei Whiskyfass.de

Oyten, 26.03.2024. Whiskyfass.de stellt zweite Edition des fünf Jahre alten PX Sherry Octave Single Malt vor. Es ist die vierte Abfüllung in Kooperation mit ElsBurn (Hercynian Distilling Co.), die exklusiv für die Kunden von Whiskyfass.de angeboten wird.

Die erste Abfüllung von Whiskyfass.de nach der Winterruhe. Erneut handelt es sich um eine Kooperation mit der deutschen Destillerie ElsBurn (Hercynian Distilling). Jedoch sticht dieses Mal eine Besonderheit hervor: Es handelt sich um ein vergleichbares Fass der erfolgreichen, ebenfalls 5 Jahre alten, PX Sherry Octave Abfüllung aus dem Jahr 2023. Mit 56,2% Fassstärke, liegt der Alkoholgehalt deutlich über dem Single Malt aus dem letzten Jahr und verspricht ein intensiveres Geschmackserlebnis.

„Die Octave Abfüllung aus 2023 erreichte im Durchschnitt 90 Punkte auf der Whiskybase. Ich bin mir sicher, dass die 2024er Abfüllung mit dem höheren Alkoholgehalt am Erfolg anknüpfen wird“,

so Ingo Jagels, Geschäftsführer von Whiskyfass.de

Brombeeren gepaart mit reifen Pflaumen, im Hintergrund eine würzige Note von Leder und eine angenehme, cremige Textur. Aus dem Octave Fass mit der Nummer V18-37 konnten 78 Flaschen gewonnen werden. Abgefüllt wurde der Whisky mit 56,2% Fassstärke. Typisch für Hercynian Distilling wurde auf eine Färbung oder Kühlfiltrierung verzichtet. Zur Einführung wird der ElsBurn für 114,44€ auf den Markt gehen.

Die Abfüllung gibt es ab sofort nur bei Whiskyfass.de unter:

https://whiskyfass.de/elsburn-2018-5jahre-pxsherry-v18

Über Whiskyfass.de

Der Onlineshop Whiskyfass.de startete den Verkauf von Whiskys und Spirituosen im Oktober 2020 und blickt seitdem auf ein schnelles Wachstum zurück. Handverlesene Whiskys und Spirituosen aus der gesamten Welt werden angeboten. Bereits mehr als 2.200 Produkte befinden sich im Sortiment, das stetig weiter ausgebaut wird. Eine Ergänzung der Produktpalette bildet die Kooperation mit der mitteldeutschen Brennerei ElsBurn. Daraus entstanden bislang drei überaus erfolgreiche Exklusiv-Abfüllungen für Whiskyfass.de.

Über ElsBurn (Hercynian Distilling Co./Hammerschmiede)

Hercynian Distilling Co. oder auch Hammerschmiede ist eine der kleinsten Manufakturen für Spirituosen in Deutschland. Sie wurde bereits 1985 gegründet und fokussierte sich damals zunächst auf den Brand von Obstschnäpsen. 2001 wurde der erste Single Malt Whisky gebrannt, der 2004 zum ersten Mal verkauft werden durfte. Die Destillerie befindet sich im Harz, dem höchsten Mittelgebirge Norddeutschlands. Sie verfolgt den Leitsatz „Wir können, was wir machen!“ und setzt auf traditionelle Werte und Handarbeit.