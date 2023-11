Exklusiv bei Whiskyfass.de: 11-jähriger PX Sherry Octave Finish von ElsBurn

Der Onlineshop whiskyfass.de und die Hercynian Distilling Co. setzen ihre Zusammenarbeit mit einer vierten Abfüllung fort: Der 11 Jahre alte PX Sherry Octave Finish ist auf 62 Flaschen in der Exceptional Collection begrenzt und ab sofort erhältlich.

Hier die Infos, die wir dazu von whiskyfass.de erhalten haben:

11-jähriger PX Sherry Octave Finish von ElsBurn – Whiskyfass.de präsentiert vierte Exklusiv-Abfüllung

Oyten, 14.11.2023. Ein echter Genuss-Tipp kommt in diesen Tagen von Whiskyfass.de auf den Markt: Der elf Jahre alte ElsBurn PX Sherry Octave Finish ist eine der ältesten ElsBurn Abfüllungen überhaupt und eine Rarität für Kenner und Sammler.

Pünktlich zur dunklen Jahreszeit bringt Whiskyfass.de seine bislang wohl älteste Abfüllung in Kooperation mit der Harzer Brennerei Hercynian auf den Markt. Nach dem überaus großen Erfolg der acht Jahre alten Abfüllung setzt dieser elf Jahre alte ElsBurn Single Malt Whisky der bisherigen Zusammenarbeit die Krone auf. Nach einer Vorreifung in ehemaligen Sherry Hogsheads, erhielt dieser Whisky ein intensives Finish in einem ex-Pedro Ximénez Octave Fass. Octave Fässer sind kleiner als Hogsheads oder Butts. Das Destillat erhält dadurch mehr Holzkontakt und eine schnellere, ausgeprägtere Reifung mit kräftigen Aromen. Der intensive Kontakt zu dem Holz verleiht dem Whisky seinen charaktervollen Geschmack. Dunkle Früchte, würzige Holznoten im Hintergrund und eine leichte Dominanz von Leder und Tabak lassen einen bereits beim ersten Tropfen an lange Winterabende vor dem Kamin denken. Durch den besonders intensiven Abklang lädt der Whisky zum tiefsinnigen Genuss ein und bleibt lange am Gaumen erhalten.

„Einmal mehr macht ElsBurn mit seinen Kreationen auf sich aufmerksam und hat uns mit diesem komplexen Single Malt seine bislang älteste Abfüllung überhaupt zur Verfügung gestellt“, beschreibt Ingo Jagels, geschäftsführender Gesellschafter von Whiskyfass die neueste Kooperation mit der Harzer Whiskymanufaktur. „Nach bereits drei erfolgreichen Kooperationen mit Hercynian Distilling und der sehr guten Annahme der exzellent ausgebauten Single Malts, freuen wir uns umso mehr auf diese besondere Einzelfassabfüllung“, so Jagels weiter.

Die einmalige Auflage des ElsBurns in dieser Altersklasse ist auf 62 Flaschen in der Exceptional Collection begrenzt. Die Flaschen stammen aus nur einem PX Sherry Octave Fass mit der Nummer V12-06. Der Whisky wurde 2012 destilliert und im Oktober 2023 mit 61,6 % Fassstärke abgefüllt. Typisch für Hercynian wurde auf jegliche Färbung oder Filtrierung verzichtet.

Seiner Klasse angemessen, wird der Whisky in einer edlen Holzbox ausgeliefert, die den optisch passenden Rahmen für den erlesenen Inhalt bietet.

Über Whiskyfass.de

Der Onlineshop Whiskyfass.de startete den Verkauf von Whiskys und Spirituosen im Oktober 2020 und blickt seitdem auf ein schnelles Wachstum zurück. Handverlesene Whiskys und Spirituosen aus der gesamten Welt werden angeboten. Bereits mehr als 1.700 Produkte befinden sich im Sortiment, das stetig weiter ausgebaut wird. Eine Ergänzung der beeindruckenden Produktpalette von Whiskyfass.de bildet die Kooperation mit der mitteldeutschen Brennerei ElsBurn, die seit Anfang 2021 verschiedene Exklusiv-Abfüllungen hervorbrachte und nun mit diesem 11-jährigenPX Sherry Octave Finish gekrönt wird.

Über ElsBurn (Hercynian Distilling Co./Hammerschmiede)

Hercynian Distilling Co. oder auch Hammerschmiede ist eine der kleinsten Manufakturen für Spirituosen in Deutschland. Sie wurde bereits 1985 gegründet und fokussierte sich damals zunächst auf den Brand von Obstschnäpsen. 2001 wurde der erste Single Malt Whisky gebrannt, der 2004 zum ersten Mal verkauft werden durfte. Die Destillerie befindet sich im Harz, dem höchsten Mittelgebirge Norddeutschlands. Sie verfolgt den Leitsatz „Wir können, was wir machen!“ und setzt auf traditionelle Werte und Handarbeit.