Serge verkostet: Japan, Session 4 – Kanosuke

Im vierten Teil der Japan-Verkostung bei Serge Valentin geht es um Kanosuke, jene Brennerei, die erst 2017 gebaut wurde und in der Hype-Skala nun sehr weit vorne rangiert.

Die fünf Proben von heute können insgesamt den hervorragenden Eindruck, den die junge Brennerei (an ihr ist übrigens auch Diageo beteiligt) bei Whiskyfreunden bislang hinterlassen hat, durchaus bestätigen. Bis auf eine Ausnahme rangieren alle Bottlings in den hohen 80ern oder erreichen gar neunzig Punkte.

Sehen wir uns das also einmal in der Tabelle näher an, was Serge verkostet hat:

Abfüllung Punkte

Kanosuke ‚Mellow Land‘ (48%, OB, 2023) 84 Kanosuke 3 yo 2019/2022 (61%, OB, Singapore Edition, bourbon barrel, cask #19170, 190 bottles) 89 Kanosuke 3 yo 2019/2023 (60%, OB, Exclusive for Tiffany’s New York Bar, Hong Kong, 1st Fill Oloroso Sherry and 2nd Fill Bourbon, cask #19069, 255 bottles) 90 Kanosuke 4 yo 2017/2022 (58%, OB, for AF Trade Limited, Hong Kong, Sherry butt, cask #17011, 583 bottles) 88 Kanosuke 3 yo 2019/2023 (50%, OB, Artist Edition #002, Pedro Ximenez sherry butt) 89

Die Stills von Kanosuke