Neu bei Kirsch Import: Edradour Wine Collection, The Old Friends und Kanosuke Limited

Eine Vollreifung in First-Fill-Wein-Fässern der Kellerei St. Michael-Eppan aus Südtirol und mit einem Alter von 11 bis 13 Jahren: So stellen sich die sieben neuen Abfüllungen der Brennerei Edradour dar, die wir heute zu Beginn in den Neuheiten von Kirsch Import finden. Diese werden ergänzt durch vier aktuelle Abfüllungen aus Michel Reicks Serie The Old Friends. Zum Abschluss stellt uns der Importeur und Distributor den japanischen Single Malt Whisky Kanosuke 2023 Limited Edition – Peated vor.

Hier alle Details der zwölf neuen Bottlings:

Seltene Single Wine Casks: Ballechin & Edradour aus Fässern von St. Michael-Eppan

Edradour steht nicht erst seit Übernahme durch Signatory-Gründer Andrew Symington 2002 in der Beliebtheitsskala von Single-Malt-Fans ziemlich weit oben. Die unverfälschten, teils stark rauchigen Whiskys der in den Highlands östlich von Pitlochry gelegenen Brennerei entstehen teilweise noch mit Original-Equipment aus dem 19. Jahrhundert. Für sieben neue Single Casks bündelte „Scotland’s Little Gem“ erstmalig die Kräfte mit einer der renommiertesten Adressen für edle Weine: der Kellerei St. Michael-Eppan aus Südtirol.



Für die Prestigereihe Sanct Valentin wählt Kellermeister Hans Terzer mit rund 40 Jahren Erfahrung ausschließlich Spitzengewächse aus. Diese erlesenen Trauben lassen bemerkenswerte Weine entstehen, deren Komplexität, Eleganz und Mineralität weltweit geschätzt wird. Jetzt auch von Whiskyliebhabern.

Die 11 bis 13 Jahre alten Single Malts erhielten eine Vollreifung in den seltenen First-Fill-Fässern von St. Michael-Eppan. Der Ballechin 2010/2023 vereinte dabei würzigen Torf mit den kräftigen Frucht- und Vanillenoten des Chardonnay, während der Edradour 2012/2023 – Merlot Cask #1 von den samtigen, dunklen Eigenschaften des Rotweins profitiert.



Die beiden Edradour 2012/2023 – Sauvignon Cask #1001 und #1002 reiften in Weißwein-Zwillingsfässern. Mit seinen verführerischen Fruchtnoten und unvergleichlicher Mineralität ist der Sauvignon der berühmteste Wein der Kellerei.



Die Rebsorte Lagrein gibt es nur in Südtirol. Ihre vollmundigen, kraftvollen Noten von Kaffee, Kakao und Waldfrüchten übertrug sie auf den Edradour 2010/2023 – Lagrein Cask #1. Zu den wichtigsten internationalen Weinsorten zählt dagegen der Cabernet Sauvignon. Ein mit dem Rotwein vorbelegtes Fass stattete den Edradour 2012/2023 – Cabernet Sauvignon Cask #2 mit gehaltvollen Noten von Schwarzer Johannisbeere und Lakritz aus.



Der Edradour 2010/2023 – Pinot Noir Cask #2 hingegen genoss die sinnlichen Vorteile des nach roten Früchten und Gewürzen wie Zimt schmeckenden Rotweins.

Ballechin 2010/2023 – Chardonnay Cask #803 – Heavily Peated

Highland Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 13/10/2010

Abgef. 12/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Chardonnay Cask

Fassnr. 803

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 2012/2023 – Merlot Cask #1

Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest. 13/04/2012

Abgef. 12/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Merlot Cask

Fassnr. 1

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 2012/2023 – Sauvignon Cask #1001

Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest. 20/04/2012

Abgef. 12/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sauvignon Cask

Fassnr. 1001

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 2012/2023 – Sauvignon Cask #1002

Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest. 20/04/2012

Abgef. 12/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sauvignon Cask

Fassnr. 1002

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 2010/2023 – Lagrein Cask #1

Highland Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 05/11/2010

Abgef. 12/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Lagrein Cask

Fassnr. 1

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 2012/2023 – Cabernet Sauvignon Cask #2

Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest. 13/04/2012

Abgef. 12/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Cabernet Sauvignon Cask

Fassnr. 2

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 2010/2023 – Pinot Noir Cask #2

Highland Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 05/11/2010

Abgef. 12/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Pinot Noir Cask

Fassnr. 2

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Whisky-Freundschaften vertiefen: Neuheiten von The Old Friends zum Verschenken

Whisky-Freunden eine Freude machen? Das geht am besten mit den Scotch Whiskys von The Old Friends. Michel Reicks Serie zum Verschenken besteht aus unabhängig abgefüllten Single Casks in Fassstärke. Sie reifen in besonders hochwertigen, zum Teil seltenen Boutique-Fässern, die sorgfältig von Spitzenküfereien, Weingütern und Bodegas ausgewählt werden. Alle Infos zur Abfüllung finden Anspruchsvolle auf dem Etikett.

Zu den Neuheiten zählt mit dem Cameronbridge 2010/2023 ein Single Grain aus Schottlands ältester Grain Distillery. Im First Fill Spanish Red Wine Cask gereift, verbindet er malzige Süße und Schokolade mit kräftigen dunklen Fruchtnoten und Kräutern. Den 13 Jahre alten Benrinnes 2010/2023 kennzeichnen dagegen spritzige und süße Fruchtnoten aus einem erstbefüllten Rivesaltes Barrique.



Ebenfalls im Likörweinfass gereift: der Blair Athol 2013/2023. Nach einer Dekade im First Fill Madeira Hogshead lässt der cremige Single Malt dunkle, trockene Fruchtnoten mit feiner Würze und Milchschokolade verschmelzen. Wer einen klassischen Torf- Whisky sucht, wird mit dem Bunnahabhain Staoisha 2013/2023 fündig. Im rauchigen Zweig der Islay-Brennerei destilliert, durfte er im Bourbon Barrel ruhen und vereint bei 57,7% vol. Cask Strength Lieblingsnoten von Torfrauch und Vanille-Süße.

Cameronbridge 2010/2023

The Old Friends Lowland Single Grain Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 02/2010

Abgef. 10/2023

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Spanish Red Wine Cask

Fassnr. 330835

310 Flaschen

56,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Benrinnes 2010/2023

The Old Friends Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 01/2010

Abgef. 10/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Rivesaltes Barrique

Fassnr. 303273

239 Flaschen

51,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Blair Athol 2013/2023

The Old Friends Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 09/2013

Abgef. 10/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Madeira Hogshead

Fassnr. 310732

175 Flaschen

58,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Bunnahabhain Staoisha 2013/2023 – Peated

The Old Friends Islay Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 10/2013

Abgef. 10/2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill American Bourbon Barrel

Fassnr. 10481

233 Flaschen

57,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Drei einzigartige Pot Stills – ein vielfältiger Whisky: Peated Kanosuke 2023 Limited Edition aus Japan

Die Kanosuke Distillery liegt am Fukiagehama, einem der längsten Sandstrände Japans. Im Südwesten des Landes, wo das Ostchinesische Meer auf Japan trifft, sind die klimatischen Voraussetzungen für Whisky ideal: Milde Sommer und wilde, windige Winter sorgen für eine schnelle Reifung der Destillate. Kritiker weltweit sind sich einig: Schon nach kurzer Zeit schmecken die Abfüllungen um ein Vielfaches reifer, als ihr Alter vermuten ließe. Sie lagern v.a. in frisch ausgebrannten American Oak Casks, die mit dem gefeierten „Mellowed Kozuru“ Shochu des Mutterunternehmens vorbelegt waren.

2017 nahm Kanosuke mit drei einzigartigen Pot Stills den Betrieb auf: Sie unterscheiden sich jeweils in der Form des Halses und im Winkel des Lyne-Arms. Ob durch erneute Destillation in verschiedenen Stills oder Blending von Destillaten aus dem Pot-Still-Trio: Kanosuke ist (wie auf Wettbewerben mehrfach bewiesen) in der Lage, Whiskys mit großer Tiefe und ausgesprochen weicher Textur zu schaffen.

Die Kanosuke 2023 Limited Edition basiert auf Torf-Whisky, der zwischen 2018 und 2019 destilliert wurde. Zur Reifung zogen Master Blender Yoshitsugu Komasa und Team ebenso ikonische „Mellowed Kozuru“ Casks wie Sherry Casks heran.



Das Ergebnis? Ein intensives, süffiges Erlebnis mit einem süßen, fruchtigen und angenehm rauchigen Aroma, das am Gaumen zu Kräuternoten, Apfelkuchen sowie sanfter Zimtwürze übergeht, bevor der Whisky mit würzigem Honig und zartem Torf lang und warm ausklingt.

Kanosuke 2023 Limited Edition – Peated

Single Malt Japanese Whisky

Dest. 2018-2019

Abgef. 2023

Herkunft: Japan

Fasstyp: American Oak Mellowed Kozuru Shochu Casks, Sherry Casks

59% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert