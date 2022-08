Serge verkostet: Junge japanische Whiskys

Dem jungen japanischen Whisky möchte sich Serge Valentin in der nächsten Zeit auf Whiskyfun widmen. Geplant ist, diese Tasting-Reihe in drei Teilen zu veröffentlichen, wobei Änderungen hier natürlich vorbehalten sind. Der heutige erste Part fasst zwölf Abfüllungen zusammen, unter anderen Bottlings der Destillerien Chichibu und Mars. Neben vielen Abfüllungen in Kleinstauflage finden wir in diesem Tasting-Flight auch ein 1st release (Sakurao) sowie eine 1st Edition (Kanosuke). Den mehr als würdigen Abschluss dieses Tasting mit sehr vielen hohen Bewertungen bildet alledings die außergewöhnliche Abfüllung Age Unknown Keizo Saji – ein in den 1960ern destillierter Yamazaki, mit einer äußerst hohen Bewertung und Würdigung.

Die japanischen Whiskys der heutigen Verkostung auf Whiskyfun:

Abfüllung Punkte

Chichibu ‚London Edition 2021‘ (51.5%, OB, for The Whisky Exchange, 1859 bottles) 91 Chichibu 2012/2021 (55.6%, OB, for La Maison du Whisky, 65th Anniversary, first fill bourbon barrel, cask #1884, 187 bottles) 91 Chichibu 2015/2021 (59.5%, OB for The Whisky Exchange, bourbon cask, cask #5262, 233 bottles) 91 Chichibu 2014/2021 (59.5%, OB for The Whisky Exchange, IPA beer cask, cask #11049, 261 bottles) 86 Chichibu 2014/2021 (59.5%, OB for The Whisky Exchange, Chibidaru cask, cask #3508, 119 bottles) 88 Shizuoka 3 yo ‚Contact S‘ (55.5%, OB, bourbon 5000 bottles, 2021) 87 Sakurao ‚1st release‘ (54%, OB, Japan, 12,000 bottles, 2021) 86 Kanosuke ‚1st Edition‘ (58%, OB, 2021) 87 Mars 2016/2021 ‚Tsunuki Yakushima Ageing‘ (61%, OB, LMDW, first fill bourbon barrel, cask #2069) 88 Mars 2018/2022 ‚Tsunuki‘ (62%, OB, Asian Exclusive, first fill bourbon barrel, cask #570, 217 bottles) 88 Mars Komagatake 2016/2021 (60%, OB, for AF Trade and Tiffany’s New York Bar, sherry hogshead, cask #3365, 265 bottles) 90 Age Unknown ‚Keizo Saji‘ (43%, OB, Yamazaki, 300 bottles, 1994) 96