Serge verkostet: Chichibu

Es ist bereits schon etwas länger, dass der japanischen Chichibu Distillery alleine die Bühne bei Whiskyfun zugewiesen wurde. In dieser Zeit haben sich dort wohl einige Samples angesammelt, die es nun zu verkosten gilt. So finden sich heute 13 Abfüllungen in der Session des Tages, die blind ausgewählt und in einer zufälligen Reihenfolge verkostet wurden.
Bevor wir zu unserer gewohnten tabellarischen Übersicht kommen: Serge möchte betonen, dass es immer eine Frage des persönlichen Geschmacks ist. Er bestreite beispielsweise nicht, dass die beiden Abfüllungen, die „nur“ 82 Punkte erzielt haben, exzellente Whiskys sind. Und er sei sich ziemlich sicher, dass auch sie ihre eingefleischten Liebhaber haben.
|Abfüllung
|Punkte
|Chichibu 7 yo 2017/2025 ‘Code’ (65.8%, Spirits of Salud, first fill bourbon barrel, cask #8274, 180 bottles)
|91
|Chichibu ‘Paris Edition 2025’ (50.5%, OB, for La Maison du Whisky, Edition Asakusa, 2,484 bottles)
|88
|Chichibu 7 yo 2017/2025 (65.4%, OB for LMDW, Itinéraires, 1st fill bourbon barrel, cask #8282, 176 bottles)
|91
|Chichibu 7 yo 2017/2025 (61.4%, OB for LMDW, Itinéraires, Yoshiya Hongo, cider cask, cask #14329, 219 bottles)
|90
|Chichibu ‘The Ultimate Spirits’ (51%, OB for the Whisky Hoop Japan, 391 bottles, 2023)
|91
|Chichibu 2015/2025 (58%, OB, mizunara heads quarter cask, for Rudder & Club Qing, Hong Kong, cask #16865, 176 bottles)
|91
|Chichibu 2010/2018 (62.2%, OB, Number One Drinks, mizunara hogshead, cask #1000, 278 bottles)
|92
|Chichibu 10 yo 2014/2025 (62.3%, OB for LMDW, Itinéraires, Yoshiya Hongo, oloroso sherry, cask #10416, 246 bottles)
|82
|Chichibu 8 yo 2016/2024 (63%, OB for Rudder, mizunara heads hogshead, cask #5826, 195 bottles)
|90
|Chichibu 2018/2025 (62.2%, OB for Spirits Shop‘ Selection Taiwan, 1st fill barrel, cask #10986, 215 bottles)
|87
|Chichibu 2014/2025 (61.2%, OB for Spirits Shop‘ Selection Taiwan, 2nd fill bourbon barrel, cask #3548, 164 bottles)
|87
|Chichibu ‘Taiwan Edition 2025’ (53.5%, OB, bourbon barrel and virgin oak hogshead, 840 bottles)
|85
|Chichibu 2018/2025 (66.7%, OB, Taiwan Edition, red wine barrel, cask #9793, 223 bottles)
|82