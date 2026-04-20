Serge verkostet: Chichibu

Es ist bereits schon etwas länger, dass der japanischen Chichibu Distillery alleine die Bühne bei Whiskyfun zugewiesen wurde. In dieser Zeit haben sich dort wohl einige Samples angesammelt, die es nun zu verkosten gilt. So finden sich heute 13 Abfüllungen in der Session des Tages, die blind ausgewählt und in einer zufälligen Reihenfolge verkostet wurden.

Bevor wir zu unserer gewohnten tabellarischen Übersicht kommen: Serge möchte betonen, dass es immer eine Frage des persönlichen Geschmacks ist. Er bestreite beispielsweise nicht, dass die beiden Abfüllungen, die „nur“ 82 Punkte erzielt haben, exzellente Whiskys sind. Und er sei sich ziemlich sicher, dass auch sie ihre eingefleischten Liebhaber haben.

Abfüllung Punkte