Bereits Ende April kündigte sich die neue Elements-Serie der Islay-Destillerie Laphroaig an. In der us-amerikanischen TTB-Datenbank wurden die Label des ersten Teils dieser Reihe eingetragen, Laphroaig Elements L 1.0 ist das Resultat von Experimenten während des Maischens und der Fermentation, war auf diesen zu lesen.

Heute erhalten wir über Laphroaigs Agentur die Pressemitteilung zur neuen Serie Elements und em neuen Bottling Laphroaig Elements L 1.0. Der fassstarke Whisky wird ab dem 23. Oktober 2023 bei ausgewählten Händlern und bei Laphroaig.com erhältlich sein, die UVP liegt bei 172,90 €. In einem Laphroaig Elements 1.0 Q&A, der der Presseaussendung folgt, wird sowohl die neue Serie als auch ihre erste Abfüllung detailliert vorgestellt.

Hier die Aussendungen, die wir zu Laphroaig Elements L 1.0 erhalten haben:

Laphroaig präsentiert die Elements-Serie und zeigt eine neue und unerwartete Seite des charaktervollen Whiskys von Islay

Elements 1.0 gewährt einen Blick hinter die Kulissen dessen, was Laphroaig so ikonisch macht, und bietet einen besonderen Einblick in den Prozess der Whiskyherstellung.

Berlin, 17.10.2023 – Die Islay Destillerie Laphroaig enthüllt heute Elements – eine neue Serie, die sich der Kunst der Whiskyherstellung widmet, die Laphroaig Whisky so reich an Geschmack und Charakter macht. Bei der Kreation von Elements 1.0 hatte das Team der Laphroaig Destillerie freie Hand, etwas Unerwartetes zu schaffen, das das Profil von Laphroaig verkörpert und gleichzeitig neue Geschmacksdimensionen eröffnet.

Der Herstellungsprozess

Drei Experimente wurden kombiniert, um diesen einzigartigen Whisky zu kreieren. Erstens: Die Kombination von trüber und halbtrüber Maische bringt mehr tropische Fruchtnoten hervor, ohne auf den charakteristischen Torf zu verzichten, der Laphroaig so reich an Aromen macht. Zweitens verwendeten die Master Blender sowohl eine 8,5-Tonnen- als auch eine 11-Tonnen-Maische, um Vergangenheit und Gegenwart der Produktionsstandards in der Brennerei zu vereinen. Und schließlich verwendet Laphroaig 100 % Islay-Malz und fängt die Essenz der Heimat der Destillerie auf eine Weise ein, die man bei Laphroaig-Whiskys selten findet.

Die Kombination dieser drei Experimente ergibt einen Whisky, der eindeutig Laphroaig ist, jedoch mit einer einzigartigen Note besticht.

58,6 % Volumen

Nicht kühlfiltriert und in Fassstärke abgefüllt.

UVP 172,90€

Tasting Notes

Frische Noten von Meersalz, geräuchertem Speck und geräucherter Ananas in der Nase führen zu würziger Schärfe, tropischen Früchten und Lakritz am Gaumen. Im Nachklang glänzt Laphroaig’s Torf mit einer anhaltenden Süße.

Aroma: Frisches Meersalz, rauchiger Speck, mit Noten von Erdbeermarmelade und geräucherter Ananas, dazu Aromen von Lagerfeuerglut.

Geschmack: Würzig und pfeffrig, mit Noten von tropischen Früchten, Nelken und Lakritze.

Nachklang: Wärmend und rauchig, mit einem süßen, trocknenden und langen torfigen Finale.

Im Laufe der Serie wird jede Edition eine Reihe von versteckten Hinweisen auf der Verpackung enthalten, die die Experimente dokumentieren, die in die Herstellung jeder Flasche eingeflossen sind, sowie die Menschen, die dahinter stehen. Auf diese Weise erhalten die Konsumenten einen noch nie dagewesenen Einblick in die Kunst und Wissenschaft der Whiskyherstellung.

Barry MacAffer, Distillery Manager von Laphroaig, kommentiert:

„Elements ist eine Serie, die entwickelt wurde, um unseren Konsumenten einen Einblick in die Kunst und Wissenschaft der Herstellung von Laphroaig zu geben. Unser Destillerie-Profil ist so ikonisch, dass wir es immer als Herzstück jeder Flasche erhalten wollen, aber es gibt uns auch die Möglichkeit, herumzuexperimentieren. Diese erste Abfüllung zeigt die Rohstoffe, die wir in unserem Whisky verwenden, insbesondere das 100 % Islay-Malz, und als Bewohner von Islay ist dies ein besonders aufregender Whisky, den wir mit den Laphroaig-Liebhabern auf der ganzen Welt teilen möchten“

Es handelt sich um die erste Abfüllung der Serie, die jährlich erscheinen wird. Sie wird ab dem 23. Oktober 2023 bei ausgewählten Händlern und bei Laphroaig.com erhältlich sein.

Laphroaig Elements 1.0 Q&A

Was ist die Laphroaig Elements-Serie?

Elements ist eine neue Serie, die sich der Kunst der Whiskyherstellung widmet, die Laphroaig Whisky so reich an Geschmack und Charakter macht.

Warum verwendet Laphroaig nicht immer 100% Islay-Malz?

Laphroaig ist einer der beliebtesten Whiskys der Welt. Um mit der Nachfrage nach unserem charaktervollen Spirit Schritt halten zu können, müssen wir Malz nach Islay bringen, um genügend Whisky produzieren zu können.

Welchen Unterschied macht die Größe der Maische?

Laphroaig hat im Laufe seiner Geschichte bereits verschiedene Maischegrößen verwendet. Die Verwendung von zwei verschiedenen Maischegrößen in Elements 1.0 verbindet zwei Teile der Produktionsgeschichte von Laphroaig auf eine Art und Weise, wie es noch nie zuvor gemacht wurde.

Welchen Unterschied macht die Trübheit der Maische?

Trübere Maische bringt mehr phenolische Aromen in das fertige Destillat, da mehr Feststoffe in die Fermentierung gelangen. Für Elements 1.0 haben wir eine trübe und eine halbtrübe Maische kombiniert, um viele reichhaltige Phenole in das Destillat zu bringen, um gleichzeitig die Fruchtigkeit zu erhalten, die den charakteristischen torfigen Geschmack von Laphroaig unterstützt.

Hat der Whisky ausschließlich Islay-Torf verwendet?

Die lokal erzeugte Gerste wird über lokal gewonnenem Torf endgetrocknet, was zu einzigartigen Geschmacksmerkmalen des Islay-Terroirs führt.

Was ist die Politik von Laphroaig zur Torf-Regeneration?

Torf ist seit Generationen ein wesentlicher Bestandteil der schottischen Whiskyherstellung. Er spielt eine einzigartige Rolle bei der Schaffung einiger der bemerkenswertesten Eigenschaften von getorften Whiskys, wie unserem berühmten Laphroaig Single Malt Whisky. Obwohl es bei der Herstellung von getorftem Whisky keine direkte Alternative zu Torf gibt, arbeiten wir mit führenden Forschungsinstituten zusammen, um die Effizienz des Mälzungsprozesses zu maximieren. Im Kontext der Torfverwendung im Vereinigten Königreich ist die von der Whiskyindustrie verwendete Menge äußerst bescheiden.

Wir erkennen die Bedeutung von Torflandschaften und ihre Rolle für die Umwelt in Schottland an, insbesondere im Hinblick auf die Kohlenstoffbindung und die Artenvielfalt. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass unsere Torfnutzung so verantwortungsbewusst und effizient wie möglich erfolgt, und fördern aktiv die Wiederherstellung und Pflege von Torfgebieten in ganz Schottland.

Im Einklang mit unseren globalen Nachhaltigkeitsverpflichtungen zum Schutz natürlicher Wassereinzugsgebiete engagieren sich Beam Suntory und Suntory Holdings stark für die Wiederherstellung von Torfgebieten in Schottland und haben mehr als 4 Millionen US-Dollar für die 2021 gestartete Peatland Water Sanctuary™- Initiative bereitgestellt. Bis 2040 wollen wir mehr als doppelt so viel Torf wiederherstellen, wie wir jährlich für die Herstellung unserer schottischen Whiskys verwenden.

Was bedeuten die versteckten Hinweise auf der Verpackung und was enthüllen sie?

Wenn wir es dir verraten würden, wäre es kein Geheimnis mehr!

Wie werden sich zukünftige Veröffentlichungen unterscheiden?

Im Mittelpunkt jeder Veröffentlichung steht ein anderes Versuchsfeld.

Was hat es mit dem Code auf der Verpackung auf sich?

Der Code wird intern verwendet, um die verschiedenen Elemente des Prozesses und das daraus resultierende Geschmacksprofil unserer Spirituosen zu kategorisieren.