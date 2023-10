Chivas Brothers-Belegschaft wird über Streik abstimmen

Nachdem die Tarifverhandlungen gescheitert sind, wird die Belegschaft von Chivas Brothers demnächst darüber abstimmen, ob sie für höhere Löhnen in einen Streik treten will. Eine Gehaltserhöhung von 6,4 Prozent, die Chivas Brothers anbot, waren den Gewerkschaften deutlich zu wenig. Mitglieder von GMB Scotland und den Schwestergewerkschaften haben sich in konsultativen Abstimmungen bereits mit überwältigender Mehrheit für Arbeitskampfmaßnahmen ausgesprochen, und nun findet eine formelle Abstimmung statt. Chivas beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter in Schottland, unter anderem in der Abfüllanlage von Kilmalid in Dumbarton, der Strathclyde Grain Distillery, der Glenlivet Distillery und anderen Standorten und Brennereien in der Speyside, Clydebank und Ayrshire.

Der Chivas-Standort in Kilmalid. Bild: Chivas

David Hume, Organisator von GMB Scotland, sagte, das Angebot sei inakzeptabel, da Chivas und die französische Muttergesellschaft Pernod Ricard sehr hohe Whiskyverkäufe auf der ganzen Welt melden. Chivas Brothers meldete einen Anstieg des Nettoumsatzes um 17 Prozent, der Gesamtumsatz stieg damit auf ein 10-Jahres-Hoch. Scotch Whisky machte im vergangenen Jahr mehr als ein Fünftel des Umsatzes von Pernod Ricard aus, der um 10 Prozent auf 10,5 Milliarden Pfund stieg.

David Hume meinte dazu, dass die Mitglieder seiner Gewerkschaft gebeten werden, eine Gehaltserhöhung zu akzeptieren, die unter der Inflationsrate liege, während sie gleichzeitig lesen, wie die Eigentümer einige der höchsten jemals verzeichneten Umsätze feiern.