Serge verkostet: Neue schottische Whiskys, Teil 1

Nach den kürzlich (in Whisky-Zeit gerechnet) neu errichteten schottischen Whisky-Destillerien kommen wir nun in die Phase, in der diese Newcomer ihre ersten Whiskys veröffentlichen. In einem ersten Teil verkostet Serge Valentin heute Botlings der Brennereien Lagg, Isle of Harris, Nc’Nean und, in einer unabhängigen Abfüllung, Inchdairnie. Die Herausforderung der neuen Brennereien ist, bemerkt Serge, sich für einen Weg zwischen der Produktion von traditionelleren Klassikern auf der einen Seite und der Entwicklung eines eigenen Stils, der auch etwas skurrile und unkonventionelle Whiskys bedeuten kann, zu entscheiden. Auf jeden Fall findet er in seiner heutigen Session nicht allzu viele neue Whiskys, die schwach, fast transparent, von Sägemehl und Vanillin oder Rotwein dominiert sind – was ihn ein wenig jubeln lässt.

Die Benotungen des heutigen Tages auf Whiskyfun stellen sich so dar:

Abfüllung Punkte

Lagg ‚Kilmory Edition‘ (46%, OB, ex-bourbon, 2023) 83 Lagg ‚Corriecravie Edition‘ (55%, OB, 2023) 86 Isle of Harris ‚The Hearach‘ (46%, OB, 2023) 86 Nc’Nean ‚Huntress 2023 Woodland Candy‘ (48.5%, OB, 2023) 80 Finglassie (Inchdairnie) 6 yo 2017/2023 (57.2%, James Eadie, UK exclusive, wood refill barrel, cask #156, 252 bottles) 87