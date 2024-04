The Hearach Second Release jetzt neu in der Schweiz

Vom Schweizer Importeur der Whiskys der Isle of Harris Distillery, der Orakie Ltd., sind wir darüber informiert worden, dass The Hearach Second Release jetzt auch in der Schweiz erhältlich ist. Was es Wissenswertes zu diesem Single Malt gibt, fasst die nachfolgende Pressemitteilung zusammen:

Neu von der Isle of Harris Distillery – The Hearach Second Release

Die Isle of Harris Distillery ist eine der jüngsten Whiskybrennereien Schottlands und wurde im Oktober 2015 im kleinen Hafendorf Tarbert eröffnet.

Von Beginn an war die Vision mithilfe der Destillerie diesen besonderen Ort mit der Welt zu teilen und dabei eine sichere Zukunft für die kommenden Generationen zu schaffen. Rasch wurde die Isle of Harris Distillerie als «Social Distillery» weltweit bekannt.

Jeder Tropfen der kostbaren Spirituosen wird auf der Insel destilliert, gelagert und abgefüllt und entfaltet somit den Geschmack der Äusseren Hebriden in jeder Flasche.

Nach dem grossen Erfolg des lange erwarteten First Release Whiskys im vergangenen Oktober, freut sich das Team der Orakei Ltd nun auch den Second Release exklusiv in der Schweiz vertreiben zu dürfen.

Der Second Release mit 46% wird ebenfalls streng limitiert sein und durfte viele Jahre in Bourbon-, Oloroso- und Finofässern auf der Insel Harris reifen. In der Nase ist die feine Torfnote des Whiskys noch etwas markanter und erinnert an ein Lagerfeuer am Strand der Insel. Auf dem Gaumen ist die Torfnote eher dezent und wird von einer Pfeffernote gepaart mit Aromen von frisch geschnittenem Gras begleitet.

Geschäftsführer Olivier Arnold meint:

« Nach dem erfolgreichen Launch des The Hearach waren die Erwartungen an den Second Release hoch. Wir sind begeistert, dass diese sogar noch übertroffen wurden, denn auch der Second Release überzeugt auf ganzer Linie. Wir freuen uns, unsere Kundinnen und Kunden in der Schweiz auch in Zukunft exklusiv mit den aussergewöhnlichen Spirituosen der Isle of Harris Distillery bedienen zu dürfen. So wie wir es seit 2016 tun.»

In der Schweiz ist der Batch 9 des Second Release ab sofort bei Orakei Ltd erhältlich.