The Hearach mit neuer Auflage verfügbar

Trotz anhaltendem Winterwetter, so verkündet die Harrs Distillery, wurden die ersten Flaschen des Hearach-Whiskys im Jahr 2024 abgefüllt. Nach dem Erscheinen ihres ersten Single Malts im vergangenen September – dieser First Release umfasst Batch 1 -8 – kommt nun Batch 9.

Ein Großteil dieses Batches ist für den deutschen Markt bestimmt, und nun in Deutschland und Österreich im Fachhandel verfügbar. Und dies sogar noch, bevor der Whisky im Vereingten Königreich und bei der Brennerei online wieder erhältlich sein wird.

Alle weiteren Details zu The Hearach Batch 9 erfahren Sie in der folgenden Pressemitteilung, die vom deutschen Importeur Alba Import erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

THE HEARACH Harris Single Malt mit neuer Auflage verfügbar

Acht lange Jahre hatten Fans der Harris Brennerei seit deren Eröffnung im Jahr 2015 und dem Erscheinen des Isle of Harris Gin auf die Abfüllung des ersten Whiskys von der Insel Harris warten müssen. Bei der Reifung hat man dem Single Malt die Zeit gewährt, die er benötigt hat. Immer wieder wurden Fans vertröstet und es hieß „it takes as long as it takes“. Vergangenen September war es dann soweit.

Die Erstauflage des Harris Single Malts, THE HEARACH, der nach den Einwohnern der Insel Harris benannt wurde, war nach seinem Launch auf dem deutschen Markt im Oktober vergangenen Jahres schnell vergriffen, da die Nachfrage entsprechend groß war. Die Zeit, die der Malt im Fass reifte, zahlte sich aus – das Ergebnis war viel gelobt und gefragt.

Ein paar Monate nach der First Release ist nun eine weitere Charge abgefüllt worden. Ende Januar ließ die Brennerei in ihrem wöchentlichen Newsletter, der die Follower von Harris Distillery jeden Freitagnachmittag mit Nachrichten von der Insel beglückt, verlauten:

„Der Schnee ist verschwunden, aber das Winterwetter hält an, während wir gegen die wilden Winde der atlantischen Sturmtiefs kämpfen, die weiter über uns hereinbrechen. Trotz des meteorologischen Chaos ist das Team von Tarbert hinter den Kulissen fleißig geblieben und wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die ersten Flaschen des Hearach-Whiskys im Jahr 2024 abgefüllt wurden.

Batch Nr. 9 ist nun sicher in die Flasche gekommen und die neuen weiß-roten Siegel werden angebracht.“

Batch Nummer 9 ist somit das erste Batch, das aufgelegt wurde, nachdem die First Release Batch Nr. 1-8 umfasste. Die Batchnummern sind rein technischer Natur, bedingt durch die Größe des Vatting-Tanks. Andere Brennereien drucken hier nur eine Chargen Nr. auf das Glas der Flasche. Bei Harris hat man sich entschieden diese Nummern gut sichtbar auf dem Verschlussstreifen über dem Korken anzubringen.

Die Rezeptur des Hearach ist jedoch immer identisch: 85% frische ex Bourbon-Fässer, 11% Oloroso Sherry Fässer, 4% Fino Sherry Fässer, alle zwischen 5 und 7 Jahren gereift. Der Torfgehalt des Destillats ist mit 12-15 ppm leicht torfig.

Was der Newsletter von Harris Distillery nicht verriet – ein Großteil des Batch Nr. 9 ist für den deutschen Markt bestimmt und nun in Deutschland und Österreich im Fachhandel verfügbar, sogar noch bevor der Whisky in UK und bei der Brennerei online wieder erhältlich ist.

Alba Import, der deutsche Importeur für die Produkte der Harris Brennerei kommentiert:

„Dank der vielen Whiskyenthusiasten und Fans, die Harris Distillery hierzulande hat, sind wir für die Brennerei ein bedeutender Partner. Somit ist Deutschland nun der erste Markt, in dem der letztes Jahr schon sehr beliebte Harris Single Malt wieder erhältlich ist!“

Two Spirits – one Purpose

„Two Spirits – One Purpose“ – mit diesem Motto möchte Harris Distillery nun Harris Gin und HEARACH Whisky gemeinsam vermarkten. Was genau ist damit gemeint?

Die Brennerei nennt sich Social Distllery und das Projekt wurde durch den Gründer Anderson Burr, der eine kleine Insel vor der Küste von Harris sein Eigen nennt, 2015 ins Leben gerufen, um Arbeitsplätze auf Harris zu schaffen und der Inselflucht der jungen Generation entgegenzuwirken.

Heute beschäftigt die Brennerei annähernd 50 Mitarbeiter, ein großer Faktor bei nur ca. 2000 Einwohnern auf Harris. Das Team in Produktion, Shop und Café ist jung, das Durchschnittsalter liegt bei Mitte 20. Harris Distillery ist mit seiner Gastronomie und Besucherzentrum auch gesellschaftlicher Anlaufpunkt auf der Insel.

Beide Spirituosen haben geholfen, das privat initiierte und finanzierte Projekt zu verwirklichen und am Leben zu erhalten. Richtig ist auch – ohne den Gin hätte es den Harris Single Malt nie gegeben. Die längere Reifung bis zur Erstauflage des Malts ließ sich nur aus den Einnahmen, die der Gin generiert hat, finanzieren. Somit gehören beide zusammen, so unterschiedlich sie auch sind. Beide Spirituosen möchten auch die Gemütlichkeit und das entschleunigte Lebensgefühl vor Ort auf Harris vermitteln.