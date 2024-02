Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie den limitierten Tomatin X Fernweh Rucksack – und eine Flasche Tomatin 12yo!

Mit unserem neuesten Gewinnspiel möchten wir in Ihnen die Entdeckerlust wecken – und sie mit zwei Repräsentanten schottischer Handwerkskunst bekanntmachen: Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Kammer-Kirsch, dem Importeur der Whiskys von Tomatin, verlosen wir für unsere deutschen Leser einen extra für die Destillerie designten Tomatin x Fernweh Rucksack der jungen Designerin Laura Sherriffs, der Gründerin von Fernweh. Zum exklusiven, aus Leder und Baumwolle gefertigten und in den erdigen Farben der Highlands gestalteten Rucksack gibt es eine Flasche des hervorragenden Tomatin 12yo, einen kräftigen und so richtig typisch schottischen Single Malt.

Alles, was Sie dafür tun müssen, ist an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Beantworten Sie einfach die Gewinnfrage und schicken Sie die richtige Antwort an uns – wie, das erklären wir unten. Dann brauchen Sie noch etwas Glück (für das wir Ihnen natürlich wie immer kräftig die Daumen drücken) – und Whisky und Rucksack könnten Ihnen gehören.

Achtung! Das ist die letzte Woche dieses Gewinnspiels – jetzt mitmachen!

Zunächst aber noch Infos über die Brennerei und eine interessante Sonderserie von dort – und wie immer hilft Ihnen die Lektüre bei der Beantwortung unserer Gewinnfrage. Viel Spaß – und wir freuen uns auf Ihre Einsendung!

Die Tomatin Distillery

Tomatin liegt in den schottischen Highlands (in der Nähe von Inverness) und ist berühmt für sein Portfolio weicher und milder Whiskys.

Tomatin hat sich dem Erhalt seines Handwerks, seiner Umwelt und insbesondere seiner Gemeinschaft verpflichtet, die das Herzstück der Marke ist. Viele der Beschäftigten vor Ort arbeiten schon ihr ganzes Berufsleben lang an der Herstellung einer breiten Palette von Single Malts, die in der ganzen Welt beliebt sind.

Im Jahr 2022 führte Tomatin seine neue Markenplattform „To What Matters“ ein, die die Menschen an die wichtigen Dinge im Leben erinnern soll. „To What Matters“ repräsentiert den menschlichen Glauben an das, was im Leben wirklich wichtig ist. Die bedeutenden Momente.

Bei vielen internationalen Wettbewerben wird Tomatin für seine Handwerkskunst ausgezeichnet. Im Jahr 2022 wurde Tomatin bei der International Wine & Spirit Competition als „Scotch Whisky Producer of the Year“ und „Outstanding Spirits Producer of the Year“ ausgezeichnet. Später im selben Jahr wurde Tomatin bei den Icons of Whisky 2023 des Whisky Magazine als „Sustainable Distillery of the Year“ gewürdigt, in Anerkennung seines kontinuierlichen Beitrags zur Nachhaltigkeit in der Destillerie.

Im Jahr 2023 gabe es bei der IWSC Gold für Tomatin Legacy Single Malt, bei der San Francisco World Spirits Competition gewann er sieben Auszeichnungen, während Cù Bòcan, der jeden Winter in limitierten Chargen in der Destillerie hergestellt wird, drei mit nach Hause nahm. Später im selben Jahr wurde Tomatin 36 Year Old Single Malt auf der San Francisco World Spirits Competition als „Best in Show“ ausgezeichnet, was ihn offiziell zu einem der besten Whiskys der Welt macht.

Vor kurzem erschienen ist „The Italian Collection„, ein Trio hochgelobter und ausgezeichneter Whiskys, die wir Ihnen hier näher vorstellen wollen:

Tomatin The Italian Collection: ein Trio von Single Malts, die in italienischen Weinfässern veredelt wurden

Die preisgekrönte Highland Destillerie Tomatin bietet Whiskygenießern immer wieder Neues – so wie diese außergewöhnliche neue Serie in limitierter Auflage: The Italian Collection.

Dieses Trio aus Single Malt Scotch Whiskys (46 % Vol., nicht kühlgefiltert) demonstriert Tomatins Handwerkskunst, indem es den außergewöhnlichen Highland Malt mit der aromatischen Vielfalt italienischer Weinfässer kombiniert, was zu einer harmonischen Verschmelzung von Aromen führt.

Der Whisky wurde erstmals im Dezember 2010 abgefüllt und reifte 10 Jahre lang in traditionellen Eichenfässern, bevor er weitere zwei Jahre in Marsala-, Amarone- und Barolo-Weinfässern nachreifte.

Jedes Fass hat dem Whisky seinen einzigartigen Charakter verliehen und ein Trio von Single Malts geschaffen, die eine Hommage an die geschätzten Weinregionen Italiens sind.

Die Marsala Edition beginnt mit verführerischen Aromen von Panettone und kandierter Limette, die dann am Gaumen mit Aromen von weißer Schokolade, Zitronenpralinen und Haselnüssen begeistern. Ein Abgang mit süßen Zitrusfrüchten wird von Noten gerösteter Eiche begleitet.

Die Amarone Edition weist Aromen von pochierten Birnen und traditionellen Rhabarber- und Vanillebonbons auf. Am Gaumen entfalten sich Noten von Erdbeermarmelade, Türkischem Honig und leichtem Buttergebäck. Ein üppiger, reichhaltiger Abgang enthüllt Aromen von roten Äpfeln mit Zimt.

Die Barolo Edition startet an der Nase mit Aromen von Glühwein und dunkler Schokolade. Am Gaumen vermischt sich würziger Met mit Cranberrys, während ein Anklang von frischen Zitrusfrüchten, der an Grapefruit erinnert, für Lebendigkeit sorgt. Der Abgang ist geprägt von dezenten Tanninen und leicht gezuckerten Mandeln.

Die Italian Collection ist die dritte Serie der Destillerie, die von einem Land inspiriert wurde und die alle Tomatins Begeisterung für die Auswahl von Fässern und ihre erstklassiges Fassmanagement unter Beweis gestellt haben.

Die Italian Collection ist eine wahre Hommage sowohl an das schottische Erbe als auch an die glanzvolle Weingeschichte Italiens, wo Wein seit über 4.000 Jahren ein integraler Bestandteil der kulturellen Tradition ist. Sie verweist auch auf die Markenplattform „To What Matters“ von Tomatin, die die Bedeutung menschlicher Beziehungen betont und das Vermächtnis der Menschen und Orte ehrt, die an der Herstellung des edelsten Highland Whiskys beteiligt waren.

Scott Adamson, Blender & Global Brand Ambassador bei Tomatin Distillery, sagt:

„The Italian Collection kombiniert die große Vielfalt der italienischen Weinkultur mit unserem eleganten Highland Single Malt Whisky. Italien hat eine historische, unvergleichliche Leidenschaft für Single Malt Scotch Whisky, daher ist dieses neueste Trio von Editionen eine Hommage an diese langjährige Beziehung mit einer einzigartigen Interpretation unseres traditionellen Highland Malts.

Wir wollten das Wesen des italienischen Weins, seine Geschichte, Natur, Landschaft und Traditionen einfangen und in unseren Whisky einfließen lassen, und zwar alles in einem einzigen Glas. Jeder Whisky in dieser Kollektion ist ein Beweis für die vollkommene Verschmelzung dieser beiden Welten und bietet Whiskyliebhabern ein wirklich außergewöhnliches Geschmackserlebnis.“

The Italian Collection ist in Deutschland bei ausgewählten Fachhändlern für ca. 85€ erhältlich.

Ihr Preis: Der trendige Tomatin X Fernweh Rucksack und eine Flasche Tomatin 12yo – zwei Ikonen schottischer Handwerkskunst

Mit unserem Gewinnspiel können Sie die Handwerkskunst von Tomatin und die der schottischen Manufaktur Fernweh gemeinsam erleben: Gewinnen Sie eine Flasche Tomatin 12yo – und dazu den Tomatin x Fernweh Rucksack aus der Hand von Designerin Laura Sherriffs, der Gründerin von Fernweh.

Die beiden Marken verbindet die Begeisterung für erstklassige Handwerkskunst. Der Rucksack wurde exklusiv für Tomatin entworfen und in einer limitierten Auflage aus gewachstem Canvas und Leder handgefertigt. Inspiriert von der Farbpalette der schottischen Landschaft in der Umgebung der Tomatin Distillery und der kräftigen, erdigen Töne der Tomatin Single Malt Whiskys.

Und so gewinnen Sie den exklusiven schottischen Fernweh-Rucksack mit einer Flasche Tomatin 12yo:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: In welcher schottischen Whisky-Region ist die Destillerie Tomatin beheimatet

A: in den Highlands

B: in den Wetlands

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Tomatin“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 3. März 2024, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 4. März 2024 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kammer-Kirsch versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Glencadam“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 3. März 2024, 23:59 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 4. März 2024 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kammer-Kirsch sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kammer-Kirsch versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradresse an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team