Zwei neue Abfüllungen aus der Independent Bottling Reihe Long Valley Selection der Destillerie Langatun sind ab sofort im Handel erhältlich: Der Tullibardine 1st Fill Barbera Barrique 11yo und der Tomatin 1st Fill Bordeaux Red Wine 14yo sind beide in Weinfässern nachgereift und dann mit 50% vol. Alkoholstärke abgefüllt.

Details dazu von der Destillerie Langatun in der nachfolgenden Info:

Neues aus der Long Valley Selection: Tullibardine 1st Fill Barbera Barrique und Tomatin 1st Fill Bordeaux Red Wine

Langatun Distillery bringt aus Ihrer Independet Bottling Line zwei neue Abfüllungen auf den Markt.

Wie typisch für die eigenen Langatun Abfüllungen arbeitet Langatun auch hier hauptsächlich mit Weinfässern, die aus der Schweiz nach Schottland geschickt werden um die jeweiligen Whiskys bei Bedarf nachreifen zu lassen.

Tullibardine 1st Fill Barbera Barrique 11y.-50%

Von dem Weingut Tenuta Tenaglia bekommt Langatun exklusiv die frisch entleerten Barbera Barriques. Die Fässer waren 3x je ein Jahr mit Barbera befüllt, und bekommen so sehr viel Weinkarakter ins Holz.

Der Tullibardine hat nur 10 Monate in dem Fass gelegen.

In dieser Zeit hat er unheimlich viel Karakter von dem Barbera bekommen (Aroma und Farbe). Barbera ist die Rebsorte, die typisch für den Anbau im Piemont ist.

Tomatin 1st Fill Bordeaux Red Wine 14y.-50%

Hier wurde ein Rotweinfass aus der Bordeaux Region zum Nachreifen genommen. Der typische Tomatin Geschmack paart sich hier sehr harmonisch mit dem Charakter des Barriques.