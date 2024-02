Campari Group wächst 2023 zweistellig – zum dritten Mal in Folge

Gute Zahlen kommen aus der Campari Group, dem italienischen Getränkekonzern mit einigen Marken aus der Whiskywelt. 10,5% betrug das Wachstum 2023, allerdings, so der Konzern, vor allem von Aperitifs und Tequila getragen. Wir haben uns aus dem Artikel auf The Spirits Business die für Whiskyfreunde relevanten Zahlen herausgegriffen und bringen sie hier übersichtsmäßig:

Für 2024 ist man zuversichtlich, stärker als der Mitbewerb zu wachsen, weil man Anzeichen sieht, dass sich der Markt wieder normalisiere. Ein Statement des Deputy CEOs der Campari Group, Matteo Fantacchiotti:

“We will continue our transformational growth journey, leveraging Campari Group’s key strategic pillars, combining organic and M&A [mergers and acquisitions] growth, geographic and portfolio expansion, and balancing growth with returns.”