Mit der Experimental Series stellt der unabhängige Abfüller Dram Way eine neue Bottling-Reihe vor, in der das Finishing in spannenden Fässern im Vordergrund steht. Die ersten beiden Abfüllungen sind zwei Tullibardines. Der am 25.10.2013 destillierte Whisky wurde für das Finish auf je ein kleines First Fill Ruby bzw. White Port Fass aufgeteilt. Beide Fässer wurden dann am 12. Juli 2024 abgefüllt. Diese Abfüllungen der Experimental Series sind seit gesten über die Website https://www.dramway.de erhältlich. Hier alle Infos, die uns Malte Schweia, der Mann hinter Dram Way, übermittelt hat:

Jetzt wird es experimentell! – Unabhängiger Abfüller Dram Way ermöglicht mit der Experimental Series ein Eintauchen in neue Aromenwelten

Der unabhängige Abfüller Dram Way startet eine neue Edition! In der Experimental Series steht das Finishing in spannenden Fässern im Vordergrund. Jeder Whisky kommt dabei im Set mit der jeweiligen Vorbelegung – spannende Vergleiche sind somit garantiert!

Über die Edition

Die Serie für alle, die dem Fasseinfluss nachspüren wollen! Abfüllungen der Serien gibt es ausschließlich mit der Vorbelegung des jeweiligen Fasses. Die ersten beiden Abfüllungen stammen aus der Brennerei Tullibardine und erhielten ein Finish in einem White Port bzw. Ruby Port Cask. Da der jeweilige Likörwein im Set enthalten ist, eignet sich dieses bestens, um den Einfluss der jeweiligen Spirituose auf den Whisky kennenzulernen.

Über den Whisky

Den Auftakt zu Serie machen zwei Tullibardines. Der Whisky wurde am 25.10.2013 destilliert und zum Finish auf je ein kleines First Fill Ruby bzw. White Port Fass aufgeteilt. Abgefüllt wurden beide Fässer nach der gleichen Zeit im Finish-Fass am 12.07.2024. „Diese Abfüllungen sind etwas ganz besonderes, weil sie gleich mehrere Vergleiche ermöglichen: Zum einen kann man die Whiskys untereinander vergleichen, denn sie unterscheiden sich nur im Finish. Zum anderen ist natürlich auch der Vergleich von Likörwein und Whisky spannend.“, so Malte Schweia, der Gründer von Dram Way. „Diese Serie ist wirklich was für die Whiskynerds unter uns, die den Aromen im Whisky intensiv nachspüren wollen. Deswegen sind die Abfüllungen selbstverständlich auch naturbelassen: Natürliche Fassstärken, keine Filtrierung und kein Farbstoff!“

Bei Dram Way gehört natürlich auch ein außergewöhnliches Design zu jeder Abfüllung. Der Kieler Künstler Finn Martens hat dieses Mal die 90er Jahre auferstehen lassen: Je Flaschenset ziert ein Zauberer und ein Gehilfe die Label und erinnert dabei an die ersten Editionen von Magic The Gathering oder Dungeons & Dragons.

Die Abfüllungen der Experimental Series sind seit dem 22. Juli 2024 über die Internetseite https://www.dramway.de zu erwerben.