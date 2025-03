Mit einem neuen Tullibardine mit Moscatel-Finish ergänzt The Caskhound sein Sortiment – der 10 Jahre alte Single Malt hat eine Sekundärreifung von fast vier Jahren im Moscatel-Fass erfahren und ist nun in natürlicher Fassstärke abgefüllt worden.

Ab sofort können Sie diesen Whisky auch käuflich erwerben, wo es ihn zu finden gibt, steht unter den ausführlichen Tasting Notes in der nachfolgenden Presseaussendung:

„A Feast of Flavours“:Ein TULLIBARDINE mit Moscatel-Finish für Liebhaber intensiver Aromen

TULLIBARDINE-Fans aufgepasst: In Tilo THE CASKHOUND Schnabels neuester Abfüllung zeigt sich der Highland-Klassiker von seiner besonders opulenten Seite. Der 10-jährige Single Malt durfte nochmal richtig nachlegen – mit einem Finish im edlen First Fill Moscatel Hogshead. Ganze 1.387 Tage lang ruhte der TULLIBARDINE im Sherry-Fass und hat sich dort eine beeindruckende Aromenvielfalt angeeignet, die einfach Spaß macht!

Highland Soul meets Moscatel Charme

Die Whiskys aus der 1886 gegründeten Brennerei im Westen von Perthshire überzeugen seit jeher durch ihre klare Fruchtigkeit, den harmonischen Geschmack sowie eine komplexe Struktur und gehören damit zu den vielschichtigsten Malts der Highland Region. Unser TULLIBARDINE durfte nach seiner Reifung im Bourbon Cask ein fast vierjähriges Finish in einem Hogshead genießen, das zuvor den für seine fruchtige Süße geschätzten Moscatel Sherry enthielt. Entstanden ist dabei ein vielschichtiger Whisky mit harmonischer Balance aus Würze, Süße und erdigen Noten. Kraftvoll am Gaumen mit fruchtigen und nussigen Akzenten, abgerundet durch eine trockene Eichenwürze und subtile Schärfe im Abgang. Die kraftvollen 56,5 % Vol. sind präsent, aber niemals störend und verleihen den nötigen Drive, den Highland Malt zu einem wahren Festmahl der Aromen zu machen!

Wir meinen: ein Tullibardine mit fruchtiger Tiefe und eleganter Komplexität!

THE CASKHOUND: TULLIBARDINE

Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre alt (06.02.2015 – 06.02.2025) • 56,5 % ABV Natural Cask Strength

Matured in an Ex-Bourbon Cask + Finished for 1.387 days in a First Fill Moscatel Hogshead

Auflage 295 Flaschen (0,5 l) • UVP: 49,90 Euro

Nase: Harzige Noten treten sofort in den Vordergrund, begleitet von Waldaroma: Erde, Tannennadeln und frische Kräuter. Eine feine Sherry-Süße zeigt sich im Hintergrund, vermischt mit dem Duft von Sultaninen und einem Hauch von Kräuterhonig. Zu einem einladenden Duft von altem Whisky-Warehouse gesellt sich die dunkle, fruchtige Süße von Feigenmarmelade, abgerundet von cremigem Fudge und einer sehr dezenten Schwefelnote.

Mund: Der erste Eindruck ist kraftvoll mit einem leicht pfeffrigen Antritt, der die Geschmacksknospen direkt weckt. Danach breitet sich die sirupartige Süße von Melasse aus, die von warmen Gewürzen begleitet wird. Die fruchtige Fülle eines Dattel-Feigen-Aufstrichs trifft auf die nussige Cremigkeit von Maronencreme. Ein Bissen knuspriger Crème-Brûlée-Kruste bringt eine bitter-süße Karamellnote ins Spiel, während sich erdig-würzige Tabakblätter im Hintergrund zeigen.

Abgang: Mittellang und angenehm trocken. Karamellisierte Walnüsse hinterlassen eine nussige Süße, während Bitterorangen und der Geschmack von Teeblättern nachklingen. Würzige Akzente treten wieder hervor, bevor eine dezente Schärfe von dunkler Trinkschokolade mit Chili für einen letzten Kick sorgt. Die Eichenwürze bleibt als trockener, leicht herber Nachhall bestehen.

Unseren Tullibardine können sie ungefärbt, nicht kühlfiltriert und in natürlicher Fassstärke genießen. Sie finden ihn ab sofort in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern.

Freuen Sie sich bereits jetzt auf weitere spannende THE CASKHOUND-Abfüllungen, die in den nächsten Tagen eintreffen werden.