Serge verkostet: Tullibardine im Duett in einer Time Warp Session

Auch heute steht bei Whiskyfun eine weitere Time Warp Session an. Nachdem gestern die Tobermory Distillery mit ihrem Ledaig die Session bildete, geht es heute in die Highlands zu Tullibardine. Das Destillations-Datum der beiden Bottlings, Scotch Malt Whisky Society #28.2 und ein 19 yo der Thompson Bros. aus 2025, liegt 40 Jahre auseinander. Nicht ganz so groß ist der Unterschied der Punkte, die Serge Valetn heute gibt. Dass die Thompson Bros. hier mit ihrem Bottling die Nase vorn haben, beschreibt die Differenz nur unzureichend und eher schmeichelnd für die Society:

Abfüllung Punkte

Tullibardine 1966/1987 (52.1%, Scotch Malt Whisky Society, #28.2) 72 Tullibardine 19 yo 2006/2025 (52.5%, Thompson Bros., 194 bottles) 88