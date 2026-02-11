Serge verkostet: Acht aus Tullibardine

Tullibardine, eine Highland-Brennerei, die laut Serge nicht immer die ihr gebührende Anerkennung findet, liefert heute die acht Whiskys zu seiner Verkostung. Und unter diesen acht Bottlings finden sich viele im Bereich von 80-85 Punkten, ein Neunziger und zwei, die die 80 Punkte nicht ganz schaffen.

Bunt gemischt also, wie auch unsere Tabelle zeigt:

Abfüllung Punkte

Tullibardine ‘500 Sherry Finish’ (43%, OB, +/-2021) 80 Tullibardine 30 yo 1993 (47.9%, The Capitol Kempinski Hotel Singapore, 222 bottles, +/-2024) 90 Tullibardine 13 yo 2012/2025 (54%, Cadenhead, Chairman’s Stock, hogshead) 78 Tullibardine 11 yo 2013/2025 (53%, Decadent Drams, 2nd-fill sherry hogshead, 242 bottles) 83 Tullibardine 10 yo 2015/2025 (55.6%, Hogshead Import, 1st fill vinsanto octave, 71 bottles) 80 Tullibardine 9 yo 2015/2025 ‘Edition #44’ (57.1%, Signatory Vintage, 100 proof, 1st and 2nd fill oloroso butt) 84 Tullibardine 10 yo 2015/2025 (44.1%, Jean Boyer, Gifted Stills, hogshead, 392 bottles) 83 Tullibardine 6 yo (54.9%, Dràm Mor, cask #19000022, finished in 1st fill oloroso hogshead, 336 bottles, 2025) 79