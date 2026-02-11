VomFASS bringt exklusiven Ardnahoe Heavily Peated Bourbon Cask 5yo

Aus Quarter Casks stammt der neue Ardnahoe Heavily Peated Bourbon Cask, den die Destillerie auf Islay exklusiv für den Partner vomFASS mit einem Alter von 5 Jahren in einer Auflage von 2.440 Flaschen mit 50% vol. Alkoholstärke abfüllte.

Erhältlich ist diese Abfüllung in ausgewählten vomFASS Filialen und im Onlineshop des Unternehmens – unten mehr Infos dazu:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

VomFASS bringt exklusiven Ardnahoe Heavily Peated Bourbon Cask

Mit dem Ardnahoe Heavily Peated Bourbon Cask bringt vomFASS einen reinen, kompromisslosen Single Malt auf den Markt, der bereits jetzt ein kleines Stück Whisky-Geschichte schreibt. Denn dank seiner engen Beziehung zu Hunter Laing ist das Feinkost-Unternehmen aus Waldburg der erste und bislang einzige Anbieter auf dem europäischen Festland, der eine exklusive Abfüllung der Ardnahoe-Destillerie ins Portfolio aufnimmt.

Mit dem Fokus auf exklusive Scotch-Abfüllungen arbeitet vomFASS eng mit renommierten schottischen Partnern wie Ardnahoe, Signatory Vintage und der Glasgow Distillery zusammen, weil nur durch diese exklusiven Kooperationen außergewöhnliche Whiskys entstehen, die sowohl Kenner als auch Genussmenschen begeistern.

Der Whisky reifte fünf Jahre in Ex-Bourbon Quarter Casks, wurde mit 50 Volumenprozent, ohne Farbstoffe und ohne Kühlfiltration abgefüllt und ist mit nur 2.440 Flaschen weltweit streng limitiert. Das Aromaprofil vereint rauchige, maritime Noten mit würzigem Waldhonig und dem Duft frischer Orangenschale. Am Gaumen offenbaren sich kraftvolle, herbale Nuancen von Heidekraut und Torf, die von Dörrpflaumen und Zitrusfrüchten elegant abgerundet werden. Der Ardnahoe Heavily Peated Bourbon Cask Islay Single Malt Scotch Whisky 5 Jahre ist zu einem Preis von 94,50 € (UVP) pro 0,7 Liter in ausgewählten vomFASS Filialen und auf vomfass.de erhältlich