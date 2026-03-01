Das ist das Messebottling für die WHISKY ‘N‘ MORE 2026: Tullibardine 10yo aus dem PX-Fass

Nicht mehr lange hin ist es bis zur WHISKY ‘N‘ MORE 2026 in Hattingen, und die Vorfreude darauf könnte diese Ankündigung des Messebottlings noch weiter steigern: Extra für die Messe wurde ein 10 Jahre alter Tullibardine in Fassstärke abgefüllt, der seine gesamte Reifezeit in einem PX-Sherryfass verbringen durfte. Dementsprechend lesen sich auch die Tasting Notes, die sich ebenso in der nachfolgenden Presseinfo finden wie auch weitere Infos zur Abfüllung, die mit 50 Euro pro Flasche kein tiefes Loch ins Budget reißen sollte:

Messebottling WHISKY ‘N‘ MORE 2026: ein 10-jähriger TULLIBARDINE verwöhnt mit sherrystarker Aromenfülle

Hattingen, März 2026 – Die WHISKY ‘N‘ MORE, die Genussmesse fürs Ruhrgebiet, kehrt am 13. und 14. März 2026 in die eindrucksvolle Halle des LWL-Museum Henrichshütte zurück. Wo einst Hochöfen glühten, dreht sich heute alles um edle Tropfen. Zwischen Stahlkulisse und Backstein trifft ehrliche Industriekultur auf eine starke Auswahl hochwertiger Whiskys. Als Treffpunkt der Szene und Bühne für neue Entdeckungen bringt die Messe Kenner, Neugierige, Sammler und Genießer zusammen – unkompliziert und mit echter Freude am Genuss.

Auch in diesem Jahr freut sich Messe-Chef & Whiskyexperte Sebastian Büssing, eine exklusive Messeabfüllung vorstellen zu können: Ein streng limitierter 10-jähriger TULLIBARDINE Single Malt Whisky mit Vollreifung im PX Sherry Cask dürfte nicht nur Farbtrinker ins Schwärmen bringen. Trotz kräftiger 59,7 % Vol. zeigt sich der Single Malt erstaunlich ausgewogen und sinnlich, mit dunkler Süße, markanter Würze und eleganter Frucht in schönem Einklang. Ein perfekter Whisky für alle, die Tiefe und Raffinesse im Glas suchen.

Mit seiner beeindruckenden Aromenvielfalt, dem fairen Messe-Preis von 50,00 Euro und seiner Auflage von lediglich 49 Flaschen ist dieses Bottling einbesonderes Highlight, dass es ausschließlich auf der Messe gibt – schnell sein lohnt sich also! Probieren und kaufen können Sie den TULLIBARDINE am Stand unserer Partner von THE WOODPECKER & THE LEPRECHAUN (Stand 49).

Messebottling 2026: TULLIBARDINE Single Malt Whisky

Alter: 10 Jahre

59,7 % Vol.

Outturn: 49 Flaschen

Fully Matured in a Pedro Ximénez Sherry Cask

Non Chillfiltered

Non Coloured

Natural Cask Strength

Messepreis: 50,00 Euro á 0,5 l-Flasche

Nase: Ein tiefgründiger, einladender Duft, reich und komplex – der Whisky öffnet sich langsam und vielschichtig im Glas. Süße, saftige Rosinen treten hervor, begleitet von üppigen Noten dunkler Trockenfrüchte und gereifter Sherryfässer. Bittersüß und aromatisch zugleich, entfalten sich Espressobohnen und zartschmelzende 70 %-Kakaoschokolade, die dem Bouquet eine elegante Tiefe verleihen.

Geschmack: Weich und sinnlich startet der Dram mit Rosinen und intensiven Sherryaromen, gefolgt von pochierten Birnen, verfeinert mit einem Hauch Vanillesauce und zartem Kakaopulver. Wärmende Waldhonig-noten schließen sich an und bringen eine süße, leicht harzige Tiefe mit feiner floraler Nuance. Die saftige, dunkle Fruchtigkeit von Pflaumen, Brombeeren und schwarzen Johannisbeeren sorgt für zusätzliche Tiefe und Fülle. Ein balancierter Nachhall von Muskat, Zimt und einem Hauch Nelke verleiht Struktur und Charakter, bevor eine feine Spur gemahlenen Kaffees den aromatischen Reigen abrundet.

Abgang: Lang, süß-trocken und angenehm wärmend, mit nachklingenden Mokka- und Fruchtnoten sowie einer präsenten Würze – ein echter Schmackofatz.

Eintrittskarten und Tickets für die Messe-Tastings gibt es weiterhin auf der Seite unseres Partners EVENBRITE:

Freitag, 13.03.2025 von 16:00 – 22:00 Uhr • Tagesticket 13 €* Vorverkauf / 16 € Tageskasse

Samstag, 14.03.2025 von 12:00 – 20:00 Uhr • Tagesticket 15 €* Vorverkauf / 18 € Tageskasse

* Preis zzgl. Onlineverkaufsgebühr von EVENTBRITE

Im Ticketpreis enthalten sind der Zugang zur Messe, ein hochwertiges Nosing Glas, ein Glashalter (solange der Vorrat reicht) sowie der Eintritt in das LWL-Museum selbst. Der Zutritt zur Messe ist erst ab 18 Jahren gestattet.