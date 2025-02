Serge verkostet: Sehr junge Tullibardine im Duett

Oft erlebt, und auch ein wenig daran gewöhnt haben sich Whisky-Genießende an sehr, sehr junge Malts, die durch hyperaktive Fässer, oft Weinfässer, aufgepeppt wurden, und dann ohne Altersangabe als NAS (No Age Statement) auf dem Markt erschienen. Diese Praxis war vor allem bei Original-Abfüllungen mancher Destillerie vorzufinden. Einige unabhängige Abfüller handhaben dies allerdings anders. Und geben bei ihren jung abgefüllten Whiskys auch eine Altersangabe an. Serge stellt heute in seinem Tasting zwei Beispiele vor. Auf die beiden jungen Tullibardine, abgefüllt von Silent Ambassador und Whisky Navi, wirkten die jeweiligen Fässer deutlich ein. Die Benotungen, die Serge Valentin ihnen gibt, möchten wir als „Gut“ bezeichnen: Auf der Whiskyfun-Skala wäre Luft nach oben, jedoch ist der Abstand nach unten größer.

Abfüllung Punkte

Tullibardine 5 yo 2015/2021 (51.7%, Silent Ambassador, Port Pipe, cask #105, 270 bottles) 82 Tullibardine 7 yo 2015/2022 (64.4%, Whisky Navi, first fill Burgundy barrique, cask #656393, 255 bottles) 84

Tullibardine. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings