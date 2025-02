Whisky Shop Neumarkt mit neuer Abfüllung in der The Collaboration Serie

Eine ganz besondere Abfüllung kann heute der Whisky Shop Neumarkt aus Zürich vorstellen: Der 1997 destillierte Ben Nevis Single Malt erscheint innerhalb der The Collaboration Serie, kam in natürlicher Farbe, ohne Kühlfiltration und in natürlicher Abfüllstärke von 48,2 % in die 258 verfügbaren Flaschen.

Erhältlich ist der bisher älteste abgefüllte Whisky der The Collaboration Serie auch im Online-Shop des Whisky Shop Neumarkt, alle weiteren Informationen und Details zu diesem Bottling inklusive Tasting Notes finden Sie in der folgenden Pressemitteilung, die wir erhalten haben:

Ein Meisterwerk der Whisky-Kunst: Highland Single Malt Scotch Whisky von der Ben Nevis

Wir freuen uns, Ihnen eine ganz besondere Neuheit aus unserer The Collaboration Serie vorzustellen:

Ein Highland Single Malt Scotch Whisky, der 1997 in der renommierten Ben Nevis Distillery destilliert und 2024 abgefüllt wurde. Dieser exquisite Whisky reifte 27 Jahre lang in einem Eichenfass und ist als limitierte Single Cask Edition auf nur 258 Flaschen begrenzt. Damit ist er der bisher mit Abstand älteste abgefüllte Whisky der The Collaboration Serie!

Mit einer natürlichen Abfüllstärke von 48,2 % bietet dieser Whisky ein unverfälschtes Geschmackserlebnis. Die natürliche Farbe und die Tatsache, dass er ohne Kühlfiltration abgefüllt wurde, garantieren die Authentizität und den Charakter dieses besonderen Tropfens.



Die The Collaboration Serie steht für stark limitierte Single Cask Whiskys, die persönlich von Reto Stöckli ausgewählt werden. Durch seine vierjährige Tätigkeit in der schottischen Whiskyindustrie in Glasgow hat Reto wertvolle Kontakte geknüpft, um an diese aussergewöhnlichen Fässer zu gelangen.



Jeder Whisky dieser Serie ist ein Unikat – nie gefärbt und nie kühlfiltriert.

Für weitere Informationen oder um Ihre Flasche zu sichern, besuchen Sie unseren Whisky Shop Neumarkt.

Tasting Notes

Nase: Der Whisky eröffnet mit einer komplexen Aromatik, die tropische Früchte wie Ananas, Kokosnuss und Passionsfrucht in den Vordergrund stellt. Diese fruchtigen Noten werden harmonisch ergänzt durch den für alte Ben Nevis Whiskys typischen Bienenwachsduft, der eine angenehme Cremigkeit verleiht. Ein subtiler Hauch von Eiche rundet das Bouquet ab und fügt eine elegante Tiefe hinzu.

Gaumen: Am Gaumen entfaltet sich ein vielschichtiges und komplexes Geschmackserlebnis. Die süsse Orangenkonfitüre harmoniert perfekt mit den tropischen Früchten aus der Nase und verstärkt deren Präsenz. Trotz des relativ niedrigen Alkoholgehalts von 48% zeigt sich der Whisky frisch und lebendig, mit klaren Eichennoten, die dem Ganzen Struktur verleihen. Eine feine Würze schwingt im Hintergrund mit und sorgt für zusätzliche Komplexität.

Finish: Der Abgang ist langanhaltend und hinterlässt einen bleibenden Eindruck von Süsse, begleitet von einem Hauch Süssholz und einer dezenten Eichenwürze. Die Aromen verweilen angenehm auf der Zunge und laden dazu ein, immer wieder zu kosten.

Fazit: Dieser 27-jährige Ben Nevis ist sowohl für kalte Winterabende als auch für warme Sommernächte geeignet. Er bietet alles, was einen hervorragenden Whisky ausmacht: Komplexität, Balance und eine verführerische Aromatik, die Geniesser begeistert.



Kontakt:

Whisky Shop Neumarkt

Neumarkt 27

CH – 8001 Zürich

www.whiskyneumarkt.ch

Instagram: @whiskyneumarkt