Chivas Brothers sucht Brand Home Hosts

Chivas Brothers, zu Pernod Ricard gehörend, sucht für seine Brennereien in der Speyside – The Glenlivet Distillery, Strathisla Distillery und Aberlour Distillery – sowie für seine Brennerei auf den Orkney Inseln (Scapa Distillery) sogenannte Brand Home Hosts. Insgesamt sind 22 Stellen in der zu besetzen, die bis zum November 2025 befristet sind. Zusätzlich sind im Sommer Studentenstellen für einen Zeitraum von 12 Wochen verfügbar.

Bild: Florian Dussopt Design Studio/ Scapa Distillery

Die Bewerbungsfrist endet am 18. Februar. Bewerbende müssen mindestens 18 Jahre alt sein und in Pendeldistanz zu den Destillerien wohnen. Die Stellenangebote für Stellen in der Speyside finden Sie hier und für Stellen auf den Orkney Inseln hier.