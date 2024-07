Bereits zum vierten Mal lädt die Vogtland Spirits zu nach eigenen Angaben „Ostdeutschlands schönster Open-Air-Genussmesse“ in den Schlossgarten in Greiz ein. Die Messe findet in diesem Jahr am 16. und 17. August statt. Alle weiteren Informationen zur Vogtland Spirits finden Sie in den folgenden Presseinformationen, die wir vom Veranstalter erhalten haben:

Die Vogtland Spirits geht in die vierte Runde

Die größte Whisky- und Genussmesse Mitteldeutschlands geht in die vierte Runde, die „Vogtland Spirits“, einst aus einer Idee während der Corona-Zeit entstanden, ist längst eine feste Größe im Kalender der Whisky-, Gin-, Rum- und Zigarren-Community geworden.

Vom 16.08.-17.08. öffnen sich wieder die Pforten zu Ostdeutschlands schönster Open-Air-Genussmesse, vor der malerischen Kulisse der Greizer Schlösser im Schloßgarten in Greiz erwarten Sie wieder 50 Importeure, Händler und Hersteller der besonderen Art. Hier geht es um Genuss im Allgemeinen und im Besonderen, so gibt es in diesem Jahr gleich zwei besondere Single Cask Abfüllungen exklusiv für die Messe, beide vom unabhängigen Abfüller Murray McDavid und aus der Tobermory Distillery.

Hier werden Spirituosen aus aller Herren Ländern gezeigt, sowie einheimische Spezialitäten.

Neben dem flüssigen Genuss erwarten den Besucher auch einige Zigarrenimporteure und die größte rauchbare Zigarre der Welt. Darüber hinaus werden Reisen nach Schottland und Irland angeboten, mit Thomas Nietzsche erwartet die Gäste auch der letzte Pfeifentabakblender Deutschlands. Roland Kirsch wird uns mit handgemachten Pfeifen faszinieren, mit dem Studio Mielke haben wir auch einen Maßschneider für Kilts und Tweedanzüge dabei u.v.m.

Allabendlich gibt es irische und schottische Folkmusik mit der Band Liedvogt und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Vogtland Spirits 2024

16.08.2024 | 14:00 – 22:00 Uhr

17.08.2024 | 12:00 – 22:00 Uhr

Schloßgarten Greiz

Burgplatz 6

07973 Greiz

Weitere Informationen zur Vogtland Spirits 2024 finden Sie auf der Website zur Veranstaltung, Karten für die Messe gibt es über die Seite von Eventim.