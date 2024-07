Serge verkostet: Burnside und Sideburn

Vergeblich würden wir eine Destillerie mit den Namen Burnside (oder dessen Variante Sideburn) auf der Karte der schottischen Whisky-Brennereien suchen. Hinter dieser Bezeichnung verbergen sich, so die Vermutung, Single Malts aus der Balvenie Distillery, die durch Zugabe eines weiteren Malt Whiskys einer anderen Brennerei so dann zu Blended Malts werden. Eine Bestätigung dieser These von einer offiziellen Stelle gibt es nicht. Doch Serge Valentin kann in seinem heutigen Tasting bei beiden unabhängigen Abfüllungen den typischen Charakter von Balvenie erkennen. Diesen präsentieren sie Beide überzeugend, werden dementsprechend so bewertet:

Abfüllung Punkte

Burnside 28 yo 1994/2022 (48%, Whisky Age, blended malt, hogshead, cask #5135, 224 bottles) 89 Sideburn 31 yo 1992+1993/2024 (51.3%, Whisky Sponge, 404 bottles) 90

Balvenie. © Alexandra Kreutz, Genuss am Gaumen