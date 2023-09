Die Sansibar Whisky GmbH bringt mit Acla Da Fans einen interessanten unabhängigen Abfüller aus der Schweiz neu nach Deutschland – und startet mit sechs interessanten Abfüllungen aus der Classic Series 2023, die man als Einsteigerserie des Abfüllers betrachten könnte.

Dank der ausführlichen Beschreibung der Malts, die Sie nachfolgend finden, bekommen Sie schon einmal einen Eindruck, was Sie von den zehn bis dreiundzwanzig Jahre alten Abfüllungen erwarten können, die sich schon bald im deutschen Fachhandel finden werden:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Sansibar Whisky GmbH ab sofort Importeur der Abfüllungen von ACLA DA FANS

Acla da Fans wurde 1985 als Einzelhandelsgeschäft für Kosmetik und Luxusgüter im schweizerischen Zollausschlussgebiet Samnaun gegründet. Nachdem man sich über den Verkauf von zollfreien Waren bereits einen guten Ruf erarbeitet hatte, wurde das Sortiment ab 1997 um Whisky, hauptsächlich Single Malts erweitert, bis der Bestand um die 800 verschiedene Abfüllungen betrug.

2013 beschloss man bei Acla da Fans, hauptsächlich aufgrund unsicherer Liefermengen im Bereich der Independent Bottler, in Whiskyfässer zu investieren und diese als Acla Selection Bottlings abzufüllen.

Diese Bottlings werden nunmehr durch die Sansibar Whisky GmbH für den deutschen Whiskymarkt importiert. Begonnen wird mit sechs Abfüllungen der Classic Series 2023, der Einsteigerrange von Acla Selecton.

Dabei handelt es sich im Einzelnen:

1) Glen Ord – 10 years old – dist. 2012 – bottled 2022 – 52.3% abv. – Ex-Bourbon Barrel

Acla Selection über diesen Highland Malt:

„Der Malt Whisky der im Jahre 1838 erbauten Glen Ord Distillery ist heute in Europa eher selten zu finden. Der Löwenanteil der Produktion ist komplett für den asiatischen Markt reserviert. Dabei ist Glen Ord im Jahre 2023 mit einer Jahreskapazität von ca. 11 Mio. Litern Schottlands fünftgrösste Whisky Destillerie – wow! Dieser 10 Jahre alter Youngster der Classic 2023 Serie hat uns nicht nur über- rascht, sondern regelrecht umgarnt und betört. Ein wirklich subtiler Malt, der auf leisen Sohlen daher- kommt.

Aroma: Kandierte Zitronen, Tulpen, Lavendel und Rosenwasser. Karamellbonbons, Zuckerrohrsirup und Zimt. Abgerundet wird alles mit einer sanften, medizinischen Note nach weissem Aceto Balsamico!

Im Mund Vanilleschoten, Heu und viel weisse Schokolade. Mirabellen, Quitten, Bananen und Birnen. Süsse und filigrane Gewürznoten mit Nelken, Muskatnuss und Ingwer.

Das Finish ist lang und elegant würzig mit einem Hauch von Rosenpralinen.

Dieser Glen Ord ist schon nach 10 Jahren auf dem Maximum seiner Reifung angekommen. Viel besser kann der gar nicht mehr werden…“

2) Glen Garioch – 11 years old – dist. 2011 – bottled 2023 – 52.5% abv. – Ex-Bourbon Barrel

Acla Selection über diesen Whisky aus Oldmeldrums einziger Brennerei:

„Die 1797 erbaute Glen Garioch Distillery gehört heute neben den weiteren schottischen Brennereien Laphroaig, Bowmore, Auchentoshan und Ardmore zum Beam Suntory Konzern. Viele Glen Gariochs bis Mitte der 1970er Jahre mit einer herrlich Islay-artigen Rauchigkeit sind heute Whisky-Legenden. Genau dahin zurück beabsichtigt Beam Suntory seit kurzem mit diversen Upgrades bei Glen Garioch zu gehen: Die Hauseigenen Floor Maltings wurden wieder aktiviert und können nun bis zu 25% des Bedarfs an Malz pro Jahr abdecken – auch heavy peated – wow! Gleichzeitig werden seitdem die Wash Stills wieder mit «direct gas firing» betrieben und mittels «slow distillation» (langsamer Destillation) soll das einen öligen «old style» Glen Garioch, wie in den guten alten Zeiten geben – das klingt vielversprechend – oder?

Dieser Youngster duftet nach grünen Äpfeln, Zitronen und Quitten. Mineralisch mit frischem Getreide, Gras und Brot.

Uuii, im Mund geht der aber dann richtig ab: Alle Aromen sind eingepackt in eine fette, wachsige und dicke Honigsüsse. Grapefruit und Wacholder. Dabei ölig, kräuterig-würzig und mit einer Brise Meeres- salz garniert.

Abgang: Lang und wärmend mit würzigen und pikanten Fruchtnoten. Was für eine Überraschung!“

3) Secret Orkney Malt – 16 years old – dist. 2006 – bottled 2023 – 53.2% abv. – Refill Hogshead

Acla Selection über diesen Scapa… nein, natürlich nicht:

„In diesen Tagen gibt es, mit wenigen Ausnahmen, so gut wie keine Independent Bottlings von High- land Park (HP) mit dem Brennereinamen auf dem Label. Gleichzeitig aber haben wir eine Schwemme an Orkney Single Malt Abfüllungen mit den Zusätzen unbekannt, geheim, unbenannt oder gar Orkney Phantasienamen, etc…. Allesamt sind es Highland Parks und es ist so gut wie ausgeschlossen, dass da auch mal ein Scapa dazwischen gesaust ist. Wie die meisten Vintage 2006er Orkneys/HP’s ist auch unser Hogshead #54 sehr «spirit driven», maritim, frisch und ohne Schnörkel.

Aroma: Schöne Kombination aus salzig-mineralischen Noten und Früchten: Sandstrand, Kalksteine, Kreide und eine Meereswelle mit sprühender Gischt. Kräftige Salz Note. Dazu kommen Zitronensaft, grüne Äpfel, Litschi und Stachelbeeren. Dezente Kräuterdüfte im Hintergrund – dabei süss und super- rund!

Der Geschmack geht beinahe zu 100% d’accord mit dem Aroma: Frische Meeresbrise mit Salz, Mine- ralien und grünen Früchten. Saure Süssigkeiten und Hefeweizen-Bier. Grapefruits, weisse Gummibär- chen und ein Hauch von Rauch. Es entwickeln sich feine Kräuternoten und auch der HP-typische Hei- dehonig ist im Hintergrund.

Abgang: Sehr lang und mit schöner Balance zwischen mineralisch-salzig-herb-sauer und den diversen grün/süssen Fruchtnoten. Hauch von Rauch.

Real classic Highland Park.“

4) Secret Highland Malt – 14 years old – dist. 2008 – bottled 2023 – 53.4% abv. – Ex-Sherry Hogshead

Acla Selection über dieses geheime Geheimnis:

„Zu diesem «geheimen» Highland Single Malt haben wir leider keine weiteren Informationen – absolut nichts – nada! In den schottischen Highlands (ohne Speyside und den Inseln) waren im Jahre 2008 ca. 30 Destillerien aktiv. Das und die Reifung in einem aktiven Sherry Hogshead machen es beinahe un- möglich, hier eine Brennereiherkunft zu suchen oder bestimmen zu wollen. Vielleicht sollte man eh darauf verzichten und stattdessen hervorragende unbekannte Malts einfach nur geniessen… ?!

Unser 2008er Vintage startet süss und fruchtig mit Orangen, Grapefruit, Zitronenschalen und Ananas. Dabei würzig nach Ingwer und Muskatnuss. Dezente Sherry- und Rosinen Noten.

Am Gaumen: Schön würzig mit Nelken, Kurkuma und sanftem Pfeffer. Reife Orangen, Pfirsiche und Wacholderbeeren. Im Hintergrund mineralisch mit weichen Noten von Honig, Walnüssen und Man- deln. Fino Sherry?

Abgang: Lang, intensiv und würzig mit einem Hauch von Salz und Meeresluft. Zum Ende hin trocken werdend.“

5) Secret Islay Malt – 15 years old – dist. 2007 – bottled 2023 – 52.3% abv. – Sherry Hogshead

Acla da Fans über diesen „That’s not Lagavulin“(?)…

„Bei diesem Secret Islay Distillery Malt handelt es sich ganz klar um einen Lagavulin. Aufgrund von Markenschutzrechten dürfen wir aber den Brennereinamen nicht auf die Etikette schreiben. Unser erster Gedanke war hier, dass bei einem 15 Jahre alten Lagavulin aus einem Sherryfass in Cask Strength eigentlich nichts schiefgehen kann. Alle Erwartungen wurden übertroffen:

Dieser komplexe Islay Malt beginnt mit Jod, Zitronen, Rauch, Rosinen, Trockenfrüchten und gezucker- ten Mandeln. Geräucherter Speck und ein subtiler, köstlicher Sherryeinfluss.

Geschmack: Perfektes Zusammenspiel von süssem Gerstenzucker und leicht bitterem Torf. Sanfter Hauch von Meerwasser, Vanille, süßen Früchten und weichem Rauch. Sehr cremig, komplex und wun- derbar mundfüllend.

Das Finale ist endlos, mächtig und süss mit anhaltendem Rauch. Ein grosser Lagavulin!“

6) Burnside – 23 years old – dist. 1999 – bottled 2022 – 49.2% abv. – Refill Hogshead

Acla Selection über den tea-spooned neighbour of Glenfiddich:

„Independent Bottler dürfen den Malt von Balvenie nicht unter dem Brennereinamen abfüllen. Somit liegt es nahe, den Namen Burnside zu verwenden, den der Hersteller auf den Papieren angibt. Hierbei handelt es sich aber um einen „tea-spooned“ Balvenie. Das meint, dass ein Teelöffel Glenfiddich mit in dem Fass landete und somit dieser Whisky kein Single Malt mehr ist – sondern ein Blended Malt Whisky.

Unser 1999er Vintage Burnside startet sehr süss, zart fruchtig und leicht würzig. Zimt, Honig und Zit- rusfrüchte.

Am Gaumen wieder sehr süss, jetzt nach Melonen, Erdbeeren und Ananas. Blumig und elegant. Wür- zig, weich und mild.

Der Abgang ist lang und erinnert an ein süsses Kaubonbon. Eichenwürze und etwas Kakao. Sehr gelun- gen!“

Soviel zu den Abfüllungen der 2023er Classic Series von Acla Selection. In Kürze werden sie im Fach- und Onlinehandel erhältlich sein. Freut Euch drauf!